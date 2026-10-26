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Pagina principală Moldova Obezitatea începe din copilărie. Ieșenii riscă diabet și infarct

Obezitatea începe din copilărie. Ieșenii riscă diabet și infarct

Obezitatea începe din copilărie. Ieșenii riscă diabet și infarct

* un studiu realizat de DSP Iași arată că aproximativ 60% dintre adulții evaluați aveau exces ponderal, inclusiv obezitate * la nivel național, 32% dintre copiii de 8 ani sunt supraponderali sau au obezitate

Obezitatea devine o problemă de sănătate încă din primii ani de școală, iar consecințele se pot prelungi până la maturitate. La Iași, o evaluare realizată în 2025 de Direcția de Sănătate Publică a identificat supraponderalitate la aproximativ 35% dintre adulții investigați și obezitate la alți 25%.

Totodată, 22,6% dintre participanți erau fumători, iar sedentarismul afecta peste jumătate dintre femeile evaluate. Hipertensiunea, diabetul și dislipidemiile figurau printre afecțiunile declarate de participanți.

Un copil din trei are probleme cu greutatea

La nivel național, datele Institutului Național de Sănătate Publică arată că 27,5% dintre copiii de 7 ani și 32% dintre cei de 8 ani sunt supraponderali sau au obezitate. Pentru intervalul 7–9 ani, media este de 28%, dintre care 12% reprezintă cazuri de obezitate.

Un studiu ce a avut în vedere copii cu vârste între 5 și 17 ani, a identificat exces ponderal la 25,1% dintre participanți. Proporția supraponderalității a fost de 17,5%, iar a obezității de 7,6%. În Regiunea Nord-Est, din care face parte și Iașul, 19,6% dintre cei 174 de copii incluși în cercetare aveau exces ponderal. Raportul DSP Iași consemnează și evaluarea dezvoltării fizice a 20.473 de copii și tineri din mediul urban și 285 din rural. Dintre aceștia, 82,37%, respectiv 80,70%, aveau o dezvoltare fizică armonică. Indicatorul nu reprezintă însă o măsurare directă a obezității.

Diabetul și bolile cardiovasculare, riscuri majore

Obezitatea favorizează rezistența la insulină, hipertensiunea arterială și modificările colesterolului. În timp, aceste tulburări cresc probabilitatea apariției diabetului zaharat de tip 2, infarctului miocardic și accidentului vascular cerebral. În România, 1.485.087 de persoane se aflau în evidențele serviciilor de specialitate cu diabet zaharat în 2024. Dintre acestea, 114.904 reprezentau cazuri noi diagnosticate în acel an, potrivit datelor publicate de DSP Iași.

La nivel mondial, Organizația Mondială a Sănătății estimează că excesul ponderal a contribuit la aproximativ 3,7 milioane de decese în 2023, prin boli cardiovasculare, diabet și anumite forme de cancer.

În 2024, aproximativ 940 de milioane de adulți trăiau cu obezitate, reprezentând 16% din populația adultă a lumii.

Teona SOARE

 

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