Primăria scoate la bătaie 35 de locuri de parcare în Canta

Bătălie pentru locurile de parcare în zona Canta din Iași! Primăria organizează o licitație publică cu strigare pentru închirierea a 35 de locuri de parcare de reședință, disponibile în parcarea „Șos. Canta, nr. 15”. Cei interesați trebuie să se grăbească: dosarele de înscriere pot fi depuse doar până marți, 3 noiembrie 2026, la ora 13:00.

Licitația este programată joi, 5 noiembrie 2026, de la ora 10:00, și va avea loc la sediul Direcției Exploatare Patrimoniu din Iași, situat pe Șoseaua Națională nr. 43.

Nu poate participa însă orice șofer din oraș. Dreptul de înscriere îl au locatarii blocurilor 459, 460, 461, 462, 452, 453 și 456, potrivit anunțului municipalității.

O altă condiție importantă este că fiecare unitate locativă se poate înscrie pentru un singur loc de parcare. Dosarele se transmit exclusiv în format electronic, scanate, la adresa de e-mail licitatii.camera15@gmail.com.

Cei care au nevoie de informații suplimentare despre documentele necesare și condițiile de participare pot contacta Direcția Exploatare Patrimoniu la numărul de telefon 0232.264.246, interior 165.

Pentru locatarii din blocurile eligibile, termenul-limită se apropie, iar înscrierea în timp util este esențială pentru a putea participa la licitația organizată de Primăria Iași.