* trei elevi ai Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași au cucerit trei premii I și un premiu special la Concursul Național de Interpretare și Creație Muzicală „Paul Constantinescu”

Trei tineri instrumentiști din Iași au impresionat juriul uneia dintre competițiile muzicale cu tradiție din România. Iris Anastasia Ota, Alexandru Rotar și Carol-Cristian Patraș, elevi ai Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”, au obținut patru distincții la ediția aniversară a Concursului Național „Paul Constantinescu”, organizată în perioada 23–25 octombrie 2026. Rezultatele confirmă nivelul pregătirii artistice din școala ieșeană și aduc în prim-plan o nouă generație de muzicieni.

Trei premii I și un premiu special pentru Iași

La numai zece ani, Iris Anastasia Ota, elevă în clasa a IV-a, a obținut Premiul I la violoncel. Performanța este cu atât mai importantă cu cât studiul acestui instrument presupune dezvoltarea timpurie a unei tehnici complexe, disciplină și sensibilitate interpretativă.

La secțiunea vioară, doi elevi din clasa a VIII-a au obținut rezultate remarcabile. Alexandru Rotar a câștigat Premiul I și Premiul Special „Paul Constantinescu”, în timp ce colegul său, Carol-Cristian Patraș, a fost recompensat tot cu Premiul I.

Cele patru distincții reprezintă un rezultat important pentru Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, instituție care pregătește generații de tineri artiști.

Un concurs național cu o tradiție de peste 30 de ani

Concursul Național de Interpretare și Creație Muzicală „Paul Constantinescu” a ajuns în acest an la ediția a XXX-a. Înființată în 1995, competiția reunește tineri muzicieni din România și Republica Moldova, oferindu-le posibilitatea de a evolua în fața unor interpreți consacrați și profesori universitari.

Ediția din 2026 s-a desfășurat la cinci secțiuni: pian, vioară, violoncel, canto și compoziție. Concursul a fost organizat de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, prin Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”, în colaborare cu Filarmonica „Paul Constantinescu”, Colegiul de Artă „Carmen Sylva” și Asociația OPUS D.

Festivitatea de premiere a avut loc duminică, 25 octombrie, în Sala „Ion Baciu” a Filarmonicii din Ploiești, încheind trei zile de competiție muzicală.

Elevii ieșeni, evaluați de nume importante ale muzicii românești

Performanțele tinerilor ieșeni au fost apreciate de jurii formate din muzicieni și pedagogi cu experiență. La vioară, evaluarea a fost coordonată de Natalia Pancec, muziciană a Filarmonicii „George Enescu” din București, alături de profesoarele Magdalena Ursu și Elena Baltaga. La violoncel, juriul a fost prezidat de Răzvan Suma, unul dintre violonceliștii cunoscuți ai scenei muzicale românești. Din comisie au făcut parte Gabriela Bokor și Ani Marie Paladi. Prezența unor asemenea specialiști oferă o greutate suplimentară rezultatelor obținute de elevii din Iași. În spatele unui premiu obținut la vioară sau violoncel se află ani de pregătire, exerciții zilnice și o relație de lucru constantă între elev și profesor. Pentru un instrumentist aflat încă în școala primară sau la gimnaziu, participarea la asemenea competiții reprezintă și o experiență importantă de formare artistică.

Cele trei premii I și Premiul Special „Paul Constantinescu” plasează din nou Iașul pe harta performanței muzicale naționale, prin trei elevi pentru care scena începe să devină mai mult decât un loc al examenelor și concursurilor: spațiul în care își construiesc viitorul artistic.

Maura ANGHEL