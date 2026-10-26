* un roman de 300 de pagini poate aduce traducătorului numai 4.500 de lei brut pentru trei luni de muncă * în România, doar 12% dintre traducătorii literari chestionați reușeau să se întrețină exclusiv din această profesie

Traduc romane premiate, dau voce bestsellerurilor internaționale și contribuie decisiv la succesul cărților din librării. Cu toate acestea, traducătorii literari se numără printre profesioniștii slab remunerați ai industriei editoriale. Datele Asociației Române a Traducătorilor Literari (ARTLIT) arată că veniturile obținute din traducerea cărților sunt rareori suficiente pentru un trai decent. Problema a revenit în atenție la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași – FILIT 2026.

Trei luni de muncă pentru 4.500 de lei

Cifrele explică dificultățile acestei profesii. Potrivit unui sondaj ARTLIT, mediana tarifelor minime raportate era de 3,05 euro brut pentru o pagină de 2.000 de caractere, inclusiv spațiile. Mediana tarifelor maxime ajungea la 5 euro, echivalentul a aproximativ 25 de lei.

Astfel, traducerea unui roman de 300 de pagini standard poate aduce între 4.500 și 7.500 de lei brut, dacă sunt aplicate tarife de 15–25 de lei pe pagină. Suma reprezintă plata întregii lucrări, nu un venit lunar. La un ritm de patru-cinci pagini finalizate zilnic, un asemenea roman presupune 60–75 de zile lucrătoare, adică aproximativ trei-patru luni. Pentru un contract de 4.500 de lei, câștigul brut lunar echivalent poate coborî la 1.125–1.500 de lei.

Numai unul din opt traducători se întreține din această muncă

Cea mai dură concluzie a sondajului este că doar 12% dintre participanți declarau că trăiesc exclusiv din traduceri literare. Peste două treimi aveau alte surse de venit, fiind angajați, pensionari sau desfășurând activități suplimentare. Mai mult, 56% dintre respondenți raportaseră tarife minime sub 3,2 euro brut pe pagină, iar 69% obținuseră tarife maxime sub 5,32 euro. Diferența este importantă și pentru traducătorii care lucrează din Iași. Colaborarea cu edituri din București sau din alte orașe nu presupune automat venituri mai mari. Plata depinde de contract, dificultatea textului, experiență și capacitatea de negociere.

Traducerea unui roman presupune documentare, adaptarea expresiilor, reconstruirea dialogurilor și mai multe etape de revizuire. Un text literar complex poate reduce considerabil ritmul de lucru.

La dificultățile profesionale se adaugă instabilitatea financiară. Conform ARTLIT, plata se realizează frecvent în termen de 30 de zile de la predare, însă există și contracte în care achitarea onorariului este legată de publicarea cărții.

FILIT Iași a adus în discuție și negocierea contractelor

Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași, desfășurat între 21 și 25 octombrie 2026, a inclus întâlniri dedicate traducătorilor români și străini. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a găzduit o dezbatere despre traducerea literară și francofonie, cu Adriana Copaciu Lazar, Alexandra Ionel și Andrei Lazar. Tot atunci, FILIT și ARTLIT au organizat un atelier de networking și negociere susținut de Iulia Gorzo. Dincolo de recunoașterea culturală, profesia are nevoie de contracte mai avantajoase și de o remunerare proporțională cu timpul investit.Se poate trăi exclusiv din traduceri literare? Da, dar datele arată că reușesc puțini. Pentru majoritatea respondenților, traducerea cărților reprezenta o activitate completată prin predare, redactare, traduceri specializate sau alte ocupații.

Clara DIMA