Daniel Jinga va dirija Orchestra Operei Iași

* d ouă voci importante ale scenei lirice internaționale, tenorul Ștefan Pop și soprana italiană Claudia Pavone, vor concerta miercuri, 28 octombrie, la Opera Națională Română din Iași * evenimentul, subsumat Galei SACRUM, va marca închiderea primei ediții a festivalului dedicat artei sacre

Opera Națională Română din Iași aduce pe aceeași scenă doi artiști care au cântat în unele dintre cele mai prestigioase teatre lirice ale lumii. Tenorul român Ștefan Pop, laureat al competiției internaționale Operalia, și soprana italiană Claudia Pavone vor fi protagoniștii Galei SACRUM, un concert care reunește muzica sacră și pagini celebre din repertoriul de operă. Evenimentul va avea loc miercuri, 28 octombrie 2026, de la ora 18:30.

Două cariere internaționale se întâlnesc la Iași

Ștefan Pop este unul dintre tenorii români care și-au construit o carieră solidă pe marile scene europene. Câștigarea concursului internațional „Plácido Domingo's Operalia – The World Opera Competition” i-a deschis drumul către producții importante, în care a interpretat roluri din repertoriul italian și romantic.

Artistul a evoluat la Royal Opera House din Londra, Opera Bastille din Paris și Opera de Stat din Viena, instituții în care exigențele vocale și interpretative sunt printre cele mai ridicate. Repertoriul său cuprinde lucrări de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini și alți mari compozitori ai operei europene.

Partenera sa de scenă, soprana italiană Claudia Pavone, are la rândul ei o activitate internațională remarcabilă. A cântat la Teatro La Fenice din Veneția, Teatro dell'Opera din Roma și Teatro di San Carlo din Napoli, dar și în producții prezentate în Germania și Japonia.

Prezența celor doi artiști la Iași oferă publicului ocazia de a asculta interpreți obișnuiți cu marile producții lirice internaționale, într-un concert conceput special pentru finalul festivalului.

De la Rossini și Verdi la celebrul duet din „Tosca”

Programul Galei SACRUM combină lucrări de inspirație religioasă cu fragmente din opere cunoscute. Publicul va asculta aria „Cujus animam gementem”, din „Stabat Mater” de Gioachino Rossini, și „Ingemisco”, din „Messa da Requiem” de Giuseppe Verdi.

Un alt moment anunțat este „Panis Angelicus”, lucrare asociată tradiției muzicii sacre, interpretată în cadrul galei ca duet.

Repertoriul va include și muzica lui Giacomo Puccini. Aria „Recondita armonia”, precum și duetul dintre Floria Tosca și Mario Cavaradossi, din opera „Tosca”, vor aduce în concert dimensiunea dramatică a teatrului liric.

Alegerea acestei opere are o semnificație aparte pentru instituția ieșeană: „Tosca” ocupă un loc important în istoria Operei Naționale Române din Iași, fiind spectacolul cu care instituția și-a inaugurat activitatea, în 1956.

Daniel Jinga va dirija Orchestra Operei Iași

La pupitrul dirijoral se va afla Daniel Jinga, managerul Operei Naționale București. Acesta va conduce Orchestra Operei Naționale Române din Iași, care îi va acompania pe cei doi soliști.

Gala va fi prezentată de jurnalistul și muzicologul Cătălin Sava, cunoscut pentru activitatea sa de promovare și comentare a muzicii clasice.

Concertul încheie prima ediție a SACRUM Iași Art Festival, manifestare care a adus în luna octombrie expoziții, conferințe, concerte și proiecte artistice dedicate relației dintre cultură și spiritualitate.

Festivalul a debutat pe 4 octombrie, tot pe scena Operei ieșene, cu Jordi Savall și ansamblurile La Capella Reial de Catalunya și Hespèrion XXI, într-un concert dedicat patrimoniului muzical medieval.

Reunirea unor artiști internaționali la începutul și la finalul festivalului plasează muzica de înalt nivel în centrul acestei prime ediții.

Gala SACRUM este programată miercuri, 28 octombrie, la ora 18:30, în Sala Mare a Operei Naționale Române din Iași. Biletele pot fi achiziționate prin platforma Entertix. Maura ANGHEL