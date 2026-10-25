Aeroportul Iași bagă bani în echipamente noi!

Aeroportul Iași pregătește noi achiziții și actualizări de echipamente, iar bugetul de investiții pentru 2026 urmează să fie majorat cu 367.700 de lei. Pe listă se află sisteme software pentru detectarea substanțelor chimice, dar și dotări aparent banale, precum aer condiționat și o ușă culisantă.

Potrivit proiectului de rectificare a bugetului Regiei Autonome Aeroportul Iași, suma suplimentară provine din surse proprii, mai exact din amortizare. Veniturile și cheltuielile totale estimate pentru activitatea de investiții cresc astfel la 66,45 milioane de lei.

Cea mai mare achiziție nou-introdusă pe listă este actualizarea software-ului pentru sistemul 1st Detect TRACER 1000, în valoare de 311.100 de lei. Pentru actualizarea software-ului echipamentului ITEMISER 4DX sunt prevăzuți alți 6.600 de lei.

Lista mai include un aparat de aer condiționat, estimat la 12.500 de lei, și o ușă culisantă, pentru care sunt alocați 37.500 de lei.

Toate cele patru dotări urmează să fie finanțate din surse proprii ale aeroportului, provenite din amortizare.

Buget de investiții de peste 66 de milioane de lei

Rectificarea nu schimbă profitul brut estimat pentru 2026, care rămâne la 7,123 milioane de lei. Veniturile totale ale regiei sunt estimate la 178,95 milioane de lei, în timp ce cheltuielile totale ajung la 171,82 milioane de lei.

Din programul de investiții, 49,88 milioane de lei sunt prevăzute pentru investiții noi, 10,265 milioane de lei pentru dotări, iar 6,3 milioane de lei pentru rambursarea ratelor aferente creditelor de investiții.

Pentru anii 2027 și 2028 nu sunt propuse modificări. Rectificarea vizează, așadar, bugetul din acest an și introducerea noilor dotări, fără schimbarea profitului estimat. Carmen DEACONU