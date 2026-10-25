Piața imobiliară se prăbușește. Iașul rezistă mai bine decât Bucureștiul, Clujul și Brașovul!

Cutremur pe piața imobiliară din România! Numărul tranzacțiilor cu apartamente și alte unități individuale s-a prăbușit cu peste 32% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Bucureștiul stă și mai rău, cu o cădere de peste 36%, în timp ce Iașul reușește să limiteze declinul la 26,9%. Orașul din Moldova pierde teren, dar rezistă mai bine decât Capitala, Clujul și alte județe importante. În paralel, creditele ipotecare sunt lovite de o nouă contracție, pe fondul dobânzilor încă ridicate.

Datele oficiale transmise de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) conturează o imagine sumbră pentru piața imobiliară. După întreruperea raportărilor provocată de atacul cibernetic asupra sistemelor instituției din iulie, cifrele complete pentru perioada iulie-septembrie arată că tranzacțiile au intrat într-un recul puternic la nivel național.

În România au fost înregistrate puțin peste 30.500 de tranzacții cu unități individuale, cu 32,3% mai puține decât în trimestrul al treilea din 2025. Bucureștiul, cea mai mare piață imobiliară a țării, a raportat peste 8.500 de tranzacții, însă scăderea a ajuns la 36,1%.

Iașul pierde tranzacții, dar stă mai bine decât marile piețe imobiliare

În acest peisaj dominat de cifre negative, Iașul se află într-o poziție relativ mai bună. Județul a înregistrat o scădere de 26,9% a tranzacțiilor în trimestrul al treilea, sub media națională și semnificativ sub declinurile din București și Cluj.

Comparația cu celelalte piețe importante arată dimensiunea diferențelor: Constanța a pierdut 29,8% din tranzacții, Ilfov 31,4%, iar Clujul 35,1%. Cea mai dramatică evoluție dintre județele analizate s-a înregistrat în Brașov, unde scăderea a ajuns la 63,4%, iar numărul tranzacțiilor a coborât sub 900.

Singura excepție majoră este Timișul, unde tranzacțiile au crescut cu 6,5%, depășind 2.700.

Iașul nu scapă, așadar, de contracția pieței, însă cifrele arată că reculul este mai puțin sever decât în mai multe centre urbane importante ale țării.

Bilanțul primelor nouă luni: scăderi și la Iași

Privită pe întreaga perioadă ianuarie-septembrie 2026, piața imobiliară confirmă tendința descendentă. La nivel național au fost înregistrate peste 98.000 de tranzacții cu unități individuale, cu 17,8% mai puține decât în primele nouă luni din 2025.

Bucureștiul a avut o scădere de 14,9%, până la peste 29.600 de tranzacții, în timp ce Iașul a consemnat un declin de 17,3%. În aceeași perioadă, Clujul a pierdut 22,7% din tranzacții, Constanța 29,3%, iar Brașovul 32,8%.

Din nou, Timișul a fost singurul județ major analizat care a raportat creștere, de 4,2%, cu peste 7.600 de tranzacții. Ilfovul a înregistrat o scădere de 11,2%.

Creditele ipotecare, o nouă lovitură pentru piață

Nici segmentul ipotecilor active nu oferă motive de optimism. În trimestrul al treilea, numărul acestora a scăzut cu 24,1% la nivel național, până la peste 18.300. În București, declinul a fost de 27,4%, iar în Iași a ajuns la 29,9%.

Scăderi și mai mari au fost raportate în Ilfov, de 43,4%, și în Brașov, de 45,6%. În schimb, Timișul și Clujul au fost singurele piețe majore în care numărul ipotecilor active a crescut, cu 1,6%, respectiv 2,5%.

În primele nouă luni ale anului, România a înregistrat peste 57.100 de ipoteci active, cu 16,7% sub nivelul din perioada similară a anului trecut. Toate județele majore analizate au consemnat scăderi pe acest interval.

Trebuie precizat că statistica ANCPI include și creditele ipotecare de refinanțare, fără a le separa de celelalte ipoteci active. Prin urmare, cifrele nu reflectă exclusiv finanțările acordate pentru achiziția de locuințe.

Dobânzile rămân o presiune pentru cumpărători

Piața evoluează într-un context în care dobânzile continuă să apese asupra bugetelor celor care se împrumută. Banca Națională a României a menținut, în ședința din 6 octombrie, dobânda de politică monetară la 6,5%, nivel păstrat din august 2024.

În același timp, ROBOR la trei luni a urcat gradual până la 6,09% în 20 octombrie, în timp ce IRCC a crescut ușor, de la 5,56% la 5,57%, valoare valabilă până la sfârșitul anului 2026.

Concluzia datelor este clară: piața imobiliară traversează o perioadă de contracție, iar Iașul nu face excepție. Totuși, în trimestrul al treilea, declinul tranzacțiilor din județ a fost mai redus decât în București, Cluj, Constanța, Ilfov și Brașov. Rămâne de văzut dacă această rezistență relativă se va menține în lunile următoare, într-un climat marcat de prudența cumpărătorilor și costurile ridicate ale finanțării.

Daniel BACIU