Iașul preia conducerea medicinei de familie din România! Dr. Răzvan-Florentin Miftode, noul președinte al SNMF

Dr. Răzvan-Florentin Miftode a fost ales președinte al Societății Naționale de Medicina Familiei/Medicină Generală (SNMF), în urma alegerilor desfășurate pe 23 octombrie 2026. Noua echipă își propune să susțină dezvoltarea asociațiilor locale și să consolideze rolul medicilor de familie în sistemul de sănătate.

Membrii delegați ai tuturor asociațiilor membre SNMF au votat viitoarea conducere a organizației, rezultatul indicând atât dorința de continuitate, cât și nevoia unei dinamici noi. Printre prioritățile anunțate se numără reprezentarea intereselor medicilor de familie, dezvoltarea parteneriatelor profesionale și promovarea recunoașterii importanței acestei specialități.

Cine face parte din noua conducere a SNMF

În funcția de președinte a fost ales dr. Răzvan-Florentin Miftode, din Iași. Echipa de conducere va include șase vicepreședinți, doi secretari și un trezorier.

Vicepreședinți: Dr. Mihai-Sorin Iacob – Timiș, Dr. Dina Mergeani – Constanța, Dr. Mihaela Nastasă – Iași, Dr. Ioana-Daciana Toma – București-Ilfov, Dr. Csongor Toth – Arad.

Secretari: Dr. Carmen-Adriana Dogaru – Dolj, Dr. Gheorghe-Gindrovel Dumitra – Dolj.

Trezorier: Dr. Remus-Sebastian Șipos – Mureș.

Iașul va fi reprezentat, așadar, atât prin noul președinte, cât și printr-unul dintre vicepreședinți.

Ce își propune noua echipă

Potrivit SNMF, organizația urmărește să continue consolidarea prestigiului medicinei de familie și să promoveze recunoașterea medicului de familie atât în echipa medicală, cât și la nivelul întregului sistem sanitar.

Strategia noii conduceri vizează susținerea asociațiilor locale, reprezentarea intereselor profesionale ale medicilor de familie, diversificarea parteneriatelor și atragerea de proiecte și oportunități de colaborare. Totodată, organizația își reafirmă angajamentul de a menține dialogul cu autoritățile, instituțiile și partenerii din domeniul medical.

SNMF subliniază că activitatea conducerilor succesive a contribuit la creșterea vizibilității specialității și la consolidarea poziției organizației în comunitatea medicală, atât la nivel național, cât și internațional.

Noua echipă își propune să construiască pe această bază și să susțină dezvoltarea profesională a medicilor de familie, într-un sistem de sănătate confruntat cu provocări tot mai complexe.

Obiectivul declarat al conducerii este formarea unei comunități profesionale unite, puternice și respectate, care să poată răspunde nevoilor actuale și să contribuie activ la evoluția medicinei de familie din România. Nicoleta ZANCU