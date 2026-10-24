* Casa Pătrată, Hotelul Unirea și Casa de Cultură a Studenților sunt printre construcțiile care au schimbat imaginea Iașului în perioada comunistă * astăzi, valoarea lor arhitecturală ridică o problemă: ce trebuie conservat și ce poate fi transformat?

Arhitectura comunistă a Iașului revine în atenție duminică, 25 octombrie, când Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” organizează un tur ghidat prin centrul orașului. Dincolo de istoria politică, traseul scoate la lumină clădiri moderniste, ansambluri de locuințe și spații publice care au supraviețuit regimului, dar nu și tuturor transformărilor urbane.

Casa Pătrată, simbolul unei epoci care a schimbat centrul Iașului

Construită între 1964 și 1969, după un proiect coordonat de arhitectul Nicolae Vericeanu, Casa Pătrată este unul dintre cele mai reprezentative exemple de arhitectură administrativă socialistă din Iași. Edificiul a fost sediul Comitetului Județean de Partid, iar astăzi găzduiește Prefectura și Consiliul Județean. Clădirea combină monumentalitatea specifică epocii cu elemente inspirate din arhitectura tradițională moldovenească. Fațadele din cărămidă aparentă, decorațiunile din beton și curtea interioară definesc un ansamblu cu identitate proprie. Realizarea lui a presupus însă demolarea unor construcții mai vechi, printre care cinematograful Scala și restaurantul Dunărea.

Tocmai această contradicție face dificilă evaluarea patrimoniului comunist. Casa Pătrată are o valoare arhitecturală și documentară, dar reprezintă și o etapă de transformare radicală a centrului istoric.

Piața Unirii, locul unde modernismul a înlocuit vechiul oraș

Una dintre cele mai importante intervenții urbanistice ale perioadei comuniste a avut loc în Piața Unirii. Proiectul de sistematizare, realizat în 1961 de arhitecții Gheorghe Hussar, Rodica Grozea și Horia Hudiță, a introdus blocuri de locuințe și o nouă organizare a spațiului public.

Hotelul Unirea, construit în 1969, a devenit reperul vertical al ansamblului. În jurul său, blocurile cu spații comerciale la parter au modificat definitiv imaginea pieței. Au dispărut clădiri istorice, iar țesutul urban tradițional a fost înlocuit cu o compoziție modernistă.

Astăzi, hotelul funcționează în continuare, iar Piața Unirii a trecut prin reamenajări. O parte dintre mozaicurile realizate în perioada socialistă au fost păstrate, alături de elemente introduse ulterior. Spațiul ilustrează astfel modul în care patrimoniul unei epoci poate fi adaptat fără eliminarea tuturor urmelor sale.

Casa de Cultură a Studenților, o arhitectură care merită păstrată

Un alt exemplu important este Casa de Cultură a Studenților, construită între 1960 și 1962, sub conducerea inginerului Norbert Zilberman. Clădirea impresionează prin coloanele înalte, ferestrele ample și basoreliefurile sculptorului Iftimie Bârleanu. Interiorul păstrează materiale precum marmura de Rușchița și travertinul, iar sala de spectacole are aproape 500 de locuri. Spre deosebire de alte construcții ale perioadei, edificiul și-a păstrat funcțiunea culturală. Valoarea sa nu ține doar de arhitectură, ci și de istoria mișcării artistice studențești ieșene.

Centrul Civic, între modernizare și pierderea identității

Cea mai amplă schimbare a centrului Iașului s-a produs între 1968 și 1989, când zona bulevardului Anastasie Panu a fost reorganizată.

Casa Pătrată, Teatrul Luceafărul, Hotelul Moldova, Magazinul Moldova și Palatul de Justiție au alcătuit un ansamblu administrativ, comercial și cultural, conectat la noile blocuri de locuințe.

Problema actuală nu este doar conservarea clădirilor, ci și felul în care sunt integrate în oraș. Modernizările funcționale pot prelungi viața unor imobile, însă înlocuirea finisajelor originale, modificarea fațadelor ori ocuparea spațiilor publice pot diminua valoarea arhitecturală a ansamblurilor.

Protejarea patrimoniului socialist nu înseamnă apărarea regimului care l-a construit. Înseamnă documentarea unei etape istorice și identificarea elementelor valoroase înainte ca acestea să dispară prin intervenții succesive.

Tur ghidat prin Iașul comunist, pe 25 octombrie

Turul „Moștenirea Comunismului la Iași”, organizat de UAIC în cadrul Zilelor Universității, se desfășoară duminică, 25 octombrie, între orele 10:00 și 13:00, în limba engleză.

Participanții se întâlnesc la ora 10:00 în fața Corpului B al universității. Traseul include Academia Română, Casa de Cultură a Studenților, bulevardul Independenței, Piața Unirii, Piața La Cub, Banca Națională și Casa Pătrată. Vor fi abordate arhitectura socialistă, sistematizarea orașului și viața cotidiană între 1945 și 1989.

Turul readuce în discuție o miză urbanistică importantă: Iașul nu poate recupera clădirile dispărute în timpul comunismului, dar poate decide ce anume din arhitectura rămasă merită păstrat pentru generațiile viitoare. Clara DIMA