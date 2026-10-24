* p e 5 noiembrie, Restaurantul TRAI din Iași găzduiește un bal mascat inspirat de eleganța începutului de secol XX * trei artiști vor susține un program muzical live, într-o seară dedicată rafinamentului, dansului și socializării

Rochii elegante, costume, măști, acorduri de pian și pași de vals. Joi, 5 noiembrie 2026, de la ora 19:00, Restaurantul TRAI din Iași propune o întoarcere simbolică în Belle Époque, perioada în care balurile și saloanele culturale erau locuri de întâlnire pentru muzică, artă și conversație. Evenimentul „Bal Mascat – La Belle Époque” aduce în fața publicului trei artiști și promite o experiență diferită de petrecerile obișnuite.

Trei artiști și o seară inspirată de saloanele europene

Programul muzical va fi susținut de bas-baritonul Andrei Yvan Mită, soprana Maria Tovba și pianistul Andrei Oloieri. Vocile celor doi soliști, acompaniate de pian, vor recrea atmosfera saloanelor în care muzica interpretată live reprezenta una dintre principalele forme de divertisment.

Conceptul evenimentului depășește formatul unui recital clasic. Participanții sunt invitați să asculte muzică, să converseze, să danseze și să redescopere farmecul întâlnirilor desfășurate într-un cadru elegant. Organizatorii au inclus în program și un moment dedicat valsului, unul dintre dansurile emblematice ale balurilor europene.

Belle Époque, expresie franceză care înseamnă „epoca frumoasă”, desemnează perioada cuprinsă aproximativ între sfârșitul secolului al XIX-lea și izbucnirea Primului Război Mondial. A fost o etapă marcată de transformări culturale, dezvoltare urbană și afirmarea unor noi forme de divertisment. În marile orașe europene, spectacolele, cafenelele și saloanele deveniseră spații importante ale vieții sociale.

La Iași, această atmosferă va fi reinterpretată într-o formulă contemporană, fără rigorile unui bal aristocratic.

Eleganță fără costume obligatorii de epocă

Una dintre particularitățile evenimentului este libertatea vestimentară. Participanții nu trebuie să închirieze costume istorice sau să reproducă fidel moda anilor 1900.

O rochie elegantă, un costum clasic, o pereche de mănuși, un șirag de perle ori o mască pot fi suficiente pentru a intra în atmosfera propusă. Accentul cade pe stilul personal și pe plăcerea de a transforma o simplă ieșire în oraș într-o ocazie specială.

Masca rămâne elementul simbolic al serii, evocând vechile baluri în care misterul și jocul identităților făceau parte din farmecul întâlnirilor.

Spre deosebire de petrecerile tematice concentrate exclusiv pe decor și vestimentație, organizatorii plasează muzica live și interacțiunea dintre participanți în centrul experienței.

Balul este promovat de platforma „Citiți.Iubiți.Trăiți”, inițiativă care propune întâlniri în jurul culturii, muzicii și experiențelor sociale. Conceptul mizează pe o formulă în care publicul nu rămâne doar spectator, ci participă la atmosfera serii.

Pentru câteva ore, Iașul contemporan împrumută ceva din ritualurile sociale de altădată: bucuria de a purta o ținută specială, de a asculta muzică interpretată pe viu și de a dansa fără graba unei seri obișnuite. Tania DAMIAN