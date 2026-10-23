Accident la Popricani. O mașină a intrat în spatele unui microbuz școlar cu 14 copii. Doi oameni au ajuns la spital

Accident rutier în comuna Popricani, pe DN 24C, unde un autoturism a lovit din spate un microbuz școlar în care se aflau 14 copii. În urma impactului, șoferul mașinii și un elev de 14 ani au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital.

Alarma a fost dată printr-un apel la 112, iar la fața locului au intervenit echipaje de pompieri, SMURD și Serviciul de Ambulanță Județean Iași.

Un elev de 14 ani a suferit un atac de panică

Potrivit primelor informații, autoturismul a intrat în coliziune cu partea din spate a microbuzului școlar, care transporta 14 copii.

În urma evaluării medicale, două persoane au necesitat asistență: conducătorul autoturismului și un minor în vârstă de 14 ani, pasager în microbuz, care a suferit un atac de panică.

Ambele persoane erau conștiente și cooperante în momentul intervenției. Acestea au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

Intervenție a pompierilor și echipajelor medicale

La locul accidentului au fost mobilizați pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor și de siguranță la locul evenimentului.

Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de instituțiile abilitate. Andrei TURCU