Cheltuieli de dezvoltare realizate în proporție de doar 39,9%, la Consiliul Județean

Bugetul Consiliului Județean Iași scoate la iveală o imagine cu două fețe: sute de milioane de lei au intrat în conturi în primele nouă luni din 2026, însă investițiile avansează mult mai lent decât sumele prevăzute în buget. În același timp, spitalele din subordinea instituției și alte unități publice au acumulat facturi restante de milioane de lei, iar raportul oficial consemnează inclusiv arierate.

Execuția bugetară la 30 septembrie 2026 arată că bugetul local al județului a înregistrat venituri de 600,87 milioane de lei, adică 92,89% din prevederile trimestriale. Cheltuielile au ajuns la 505,97 milioane de lei, dar diferența dintre funcționarea instituției și investițiile propriu-zise este una izbitoare.

Investițiile, mult sub nivelul programat

Din totalul cheltuielilor bugetului local, 375,93 milioane de lei au fost alocate secțiunii de funcționare, în timp ce pentru dezvoltare s-au cheltuit 130,03 milioane de lei. Dacă la funcționare gradul de realizare a cheltuielilor a ajuns la 81,32%, la dezvoltare procentul s-a oprit la 39,90%.

Cu alte cuvinte, cheltuielile pentru investiții au rămas mult în urma nivelului prevăzut pentru perioada raportată. CJ Iași explică situația prin faptul că unele proiecte se află în diferite stadii de execuție, fără ca plățile să fi ajuns încă la nivelul programat.

Pe lista investițiilor cu plăți sub prevederile bugetare se află proiecte precum centura ușoară de ocolire a municipiului Iași, etapa a doua, modernizarea axei rutiere strategice Iași - Suceava, reabilitarea și modernizarea Filarmonicii Moldova, dar și creșterea eficienței energetice a clădirilor Unității Medico-Sociale Răducăneni. Sunt investiții importante pentru județ, însă execuția financiară arată că ritmul cheltuielilor de dezvoltare rămâne modest.

Facturi restante la spitale: peste 2,58 milioane de lei

Problemele nu se opresc la investițiile care avansează lent. În bugetul centralizat al instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, veniturile încasate au totalizat 864,95 milioane de lei, iar cheltuielile au ajuns la 816,48 milioane de lei.

Și aici, dezvoltarea rămâne în urmă: gradul de realizare a cheltuielilor de investiții a fost de numai 46,49%, față de 80,70% în cazul cheltuielilor de funcționare.

Mai alarmant, la 30 septembrie erau raportate plăți restante de 2,585 milioane de lei, aferente unor unități spitalicești și Unității Medico-Sociale Răducăneni. Documentul indică facturi neachitate pentru proiecte finanțate prin fonduri europene, sume încă nedecontate pentru programe de sănătate și cheltuieli pentru servicii medicale care nu au fost recuperate integral.

Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” apare în mai multe situații, inclusiv în legătură cu proiecte de modernizare și dotare, dar sunt menționate și dificultăți financiare la Spitalul „Elena Doamna” și la Unitatea Medico-Socială Răducăneni.

Raportul consemnează și arierate de 24.200 de lei la Spitalul „Prof. Dr. N. Oblu”, reprezentând o factură restantă pentru un proiect de infrastructură de microbiologie. Separat, în bugetul local al CJ Iași figurează plăți restante de 8.578,90 lei, pentru facturi aferente unor proiecte PNRR.

Banii din împrumut, trași integral

În privința creditelor interne, situația prezentată este diferită: la 30 septembrie au fost înregistrate trageri de 10,7 milioane de lei, iar cheltuielile aferente au ajuns la aceeași valoare, cu un grad de realizare de 100% față de prevederile perioadei.

În schimb, tabloul general ridică întrebări privind capacitatea de a transforma bugetele aprobate în investiții și de a achita la timp facturile instituțiilor publice. CJ Iași arată că întârzierile sunt legate, în mai multe cazuri, de sume care nu au fost încă încasate sau decontate în cadrul proiectelor.

Execuția bugetară pentru primele nouă luni din 2026 urmează să fie analizată și aprobată de Consiliul Județean, miercuri, 29 octombrie. Cifrele arată că veniturile sunt aproape de nivelul programat, însă cheltuielile pentru dezvoltare rămân mult în urmă, în timp ce unele spitale și instituții subordonate se confruntă cu facturi neachitate.

Carmen DEACONU