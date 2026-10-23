Căldura și apa caldă au fost reluate la Iași, după șase zile de la explozia din CET1

Reparațiile de la CET I Iași au fost finalizate în mai puțin de o săptămână de la incendiul care a întrerupt furnizarea agentului termic. Spitalele, școlile, firmele și apartamentele branșate la sistemul centralizat au din nou căldură și apă caldă.

Potrivit Primăriei Iași, instalațiile de termoficare au fost repuse treptat în funcțiune, iar operațiunile de încărcare și presurizare a rețelelor s-au încheiat joi seară, 22 octombrie, în jurul orei 23:00.

Transformatoarele au fost repuse în funcțiune, iar rețelele sunt monitorizate

Reluarea furnizării agentului termic a fost posibilă după punerea în funcțiune a transformatorului 5, verificarea transformatorului 1 și aducerea de către Delgaz Grid SA a unui transformator de rezervă pentru înlocuirea celui ars în incendiu.

Au fost verificate rețelele și a fost pus sub tensiune cazanul de apă fierbinte, după care instalațiile termice au fost încărcate și aduse treptat la presiunea de funcționare.

În prezent, magistralele principale sunt încărcate și funcționale, iar apa fierbinte circulă la o temperatură de aproximativ 70 de grade Celsius. Instalațiile de recirculare funcționează, iar sistemul este monitorizat permanent. Reprezentanții municipalității susțin că, până la momentul anunțului, nu au fost identificate probleme.

Chirica le mulțumește echipelor care au lucrat zi și noapte

Primarul Mihai Chirica a mulțumit specialiștilor Delgaz Grid, angajaților CET și echipelor din teren care au intervenit pentru remedierea defecțiunilor, dar și ieșenilor pentru răbdare. „Mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături, de sâmbătă încoace, pentru a face reparațiile necesare, reprezentanților DelGaz Grid SA pentru mobilizare și sprijinul cu specialiști și utilaje și tuturor colegilor de la CET care au muncit zi și noapte pentru a reporni centrala! Mulțumesc tuturor echipelor din teren pentru efortul uriaș depus în aceste zile și ieșenilor pentru înțelegere și răbdare!”, a declarat primarul.

Potrivit Primăriei, CET I Iași funcționează acum normal, iar spitalele, școlile și celelalte clădiri conectate la sistemul centralizat beneficiază din nou de căldură la parametri normali. Carmen DEACONU