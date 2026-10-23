Rogobete, în inspecție la Iași. Ministrul Sănătății merge pe șantierul Spitalului Regional

Alexandru Rogobete ajunge sâmbătă, 24 octombrie, la Iași, într-o vizită de lucru care are în prim-plan Spitalul Regional de Urgență, spitalele din municipiu și industria farmaceutică locală. Cel mai important moment al zilei este programat la ora 14:30, când ministrul va merge pe șantierul viitorului spital regional și va susține o conferință de presă despre stadiul investiției.

Vizita oficialului Ministerului Sănătății va începe la ora 11:00, la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”. Ulterior, Alexandru Rogobete va participa la o întâlnire de lucru la Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, unde va discuta cu managerul unității, prof. dr. Grigore Tinică.

Toate privirile pe șantierul Spitalului Regional de Urgență Iași

Momentul-cheie al vizitei este programat la ora 14:30, pe șantierul Spitalului Regional de Urgență Iași, de pe Bulevardul Constantin Alexandru Rosetti.

Ministrul va evalua stadiul lucrărilor, iar la finalul inspecției va susține o conferință de presă în care sunt așteptate informații despre evoluția construcției și calendarul investiției.

Proiectul este unul dintre cele mai importante pentru infrastructura medicală din Moldova, iar vizita ministrului reprezintă un nou prilej de evaluare a progresului de pe șantier. Reprezentanții mass-media au fost invitați să participe la conferința de presă organizată direct pe amplasament.

Rogobete merge și la Antibiotice Iași

Programul continuă la ora 16:00, cu o vizită la Antibiotice Iași SA, unde ministrul va avea discuții cu reprezentanții conducerii executive a companiei farmaceutice.

Agenda zilei se va încheia la ora 18:00, cu o întâlnire oficială cu Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Potrivit programului anunțat, vizita urmărește evaluarea investițiilor din infrastructura sanitară, verificarea activității unităților medicale și discuții cu reprezentanții industriei farmaceutice. Nicoleta ZANCU