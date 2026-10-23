Podul de la Ungheni primește un nou termen: decembrie 2027. Lucrările sunt realizate doar 56%

Podul rutier peste Prut de la Ungheni nu va fi gata la termenul inițial! Deși lucrările ar fi trebuit finalizate pe 26 octombrie 2026, noul termen contractual indicat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este decembrie 2027. Cu doar câteva zile înainte de expirarea termenului inițial, stadiul fizic al proiectului este de numai 56%.

Practic, după aproape întreaga perioadă prevăzută pentru execuție, a fost realizată puțin peste jumătate din investiție. Lucrările au început la sfârșitul lunii aprilie 2025, iar durata inițială de execuție era de 18 luni.

Potrivit informațiilor comunicate de CNAIR, pe șantier continuă lucrările la fundații și la infrastructura podului. Pe partea Republicii Moldova se lucrează și la suprastructura metalică.

Cu toate acestea, termenul inițial de 26 octombrie 2026 nu mai poate fi respectat, iar finalizarea construcției este împinsă până în decembrie 2027.

Rămân însă întrebări importante fără răspuns. CNAIR nu a explicat de ce lucrările au rămas în urmă, nu a fost anunțată oficial încheierea unui act adițional care să stabilească noul termen și nu există informații clare privind eventualele efecte ale prelungirii asupra costului final al investiției.

Chiar dacă podul va fi gata, când va putea fi folosit?

Problemele nu se opresc la structura podului. Drumurile de acces nu au început încă nici pe partea românească, nici pe cea moldovenească, potrivit informațiilor prezentate.

În apropierea podului este prevăzut și un punct de trecere a frontierei, fără de care circulația rutieră nu poate fi deschisă în condiții normale.

Astfel, finalizarea construcției podului nu înseamnă automat și deschiderea acestuia pentru trafic. Drumurile de legătură și infrastructura vamală sunt esențiale pentru ca investiția să poată fi utilizată.

Podul de la Ungheni este un proiect important pentru conectivitatea rutieră dintre România și Republica Moldova. Întârzierea lucrărilor și lipsa unui calendar clar pentru drumurile de acces ridică însă semne de întrebare privind momentul în care întreaga infrastructură va deveni funcțională.

Deocamdată, decembrie 2027 este noul termen indicat pentru finalizarea podului, dar data la care șoferii vor putea traversa efectiv Prutul depinde și de realizarea lucrărilor conexe.

Daniel BACIU