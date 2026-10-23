Tatăl, la a treia abatere. Și-a lăsat fiul de 16 ani să conducă tractorul pe drumurile publice

Caz incredibil în județul Iași! Un adolescent de 16 ani a fost prins la volanul unui tractor, iar tatăl său este cercetat pentru că i-ar fi încredințat vehiculul deși știa că băiatul nu are permis de conducere. Mai mult, bărbatul ar fi la a treia abatere de acest fel.

Incidentul a avut loc pe 22 octombrie, în jurul orei 15:00, în timpul unei misiuni de supraveghere și control desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Bivolari.

Polițiștii de frontieră au oprit pentru control un tractor înmatriculat în județul Iași, pe DJ 249, pe raza localității de frontieră Hermeziu.

La volan se afla un adolescent român în vârstă de 16 ani, domiciliat în județul Iași. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că tatăl adolescentului i-ar fi încredințat cu bună știință tractorul pentru a-l conduce pe drumurile publice, deși știa că fiul său nu deține permisul necesar.

Tatăl, cercetat pentru încredințarea vehiculului

Potrivit polițiștilor de frontieră, bărbatul ar fi la a treia abatere de acest gen.

În acest caz, sunt efectuate cercetări pentru două infracțiuni: conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere și încredințarea cu bună știință a unui autovehicul unei persoane fără permis.

Cercetările sunt în desfășurare, urmând ca împrejurările și răspunderea persoanelor implicate să fie stabilite de autoritățile competente. Andrei TURCU