Târguri de toamnă, fluturi tropicali și Ziua Armatei

Iașul încheie luna octombrie cu un weekend plin de evenimente: întâlniri cu scriitori celebri, concerte, spectacole pentru copii, expoziții și târguri cu produse tradiționale.

Ultimul weekend complet din octombrie aduce în Iași două zile cu zeci de posibilități de petrecere a timpului liber. Sâmbătă, 24 octombrie, și duminică, 25 octombrie, publicul poate alege între ultimele evenimente FILIT, concertele The Urs și Adrian Naidin, spectacole de teatru, activități pentru familii și manifestări dedicate Zilei Armatei României. Unele evenimente sunt gratuite, iar altele necesită bilete sau rezervări.

FILIT încheie cinci zile de literatură și întâlniri speciale

Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași ajunge la final duminică, 25 octombrie. Sâmbătă, de la ora 20:00, Sala Mare a Teatrului Național găzduiește întâlnirea cu scriitorul irlandez Paul Lynch, laureat al Premiului Booker în 2023. Dialogul este moderat de Radu Paraschivescu.

Duminică, de la ora 17:00, este programată dezbaterea „Cine scrie povestea romilor?”, cu Gilbert Costache, Gelu Duminică și Delia Grigore, moderată de Cătălin Striblea. Accesul la Serile FILIT este gratuit, în baza rezervării.

Concerte, teatru și spectacole pentru toate vârstele

Sâmbătă, de la ora 19:00, violoncelistul Adrian Naidin susține concertul „Pân’ la Rai e o cale lungă”, la Sala Iustin Moisescu din Ansamblul Mitropolitan. Evenimentul face parte din Festivalul SACRUM, iar biletele costă 50 de lei, respectiv 20 de lei pentru elevi și studenți.

De la ora 20:00, The Urs concertează la Sala Unirii – Cinema Victoria, unde biletele au prețuri anunțate între 165 și 202 lei.

Duminică, iubitorii jazzului pot alege „Norah Jones – Silent Tribute”, programat de la ora 19:00 la Amfiteatrul de Vară al fostei Băi Turcești. Tot duminică, de la 19:30, la Uzina cu Teatru se joacă spectacolul „Hârjoana”.

Unde mergem cu copiii în acest weekend

Oferta pentru familii include spectacole, experimente și întâlniri cu lumea animalelor. Sâmbătă, la ora 11:00, Ateneul Național Iași prezintă „Generația Zet / Povestea unui suferman cu glugă”.

Duminică, tot de la 11:00, copiii pot urmări „Petrică mincinosul”, iar de la 17:30, Teatrul „Luceafărul” prezintă „Peștișorul de aur”.

Muzeul „Vasile Pogor” găzduiește și ateliere FILIT dedicate lecturii și experimentelor științifice: sâmbătă pentru copiii de 6–10 ani, iar duminică, de la 13:00, pentru cei de 11–14 ani. Participarea presupune înscriere.

Târguri de toamnă, fluturi tropicali și Ziua Armatei

În Parcul Expoziției din Copou continuă, până duminică, festivalul „Toamnă de Cotnari”, cu preparate tradiționale, produse locale și muzică populară. Intrarea este gratuită.

La Palas poate fi vizitată, în ultimele două zile, expoziția educativă de broscuțe tropicale și fluturi vii. Sâmbătă, în Grădina Palas, sunt programate și activități dedicate Zilei Armatei, în timp ce la Mall Moldova vizitatorii pot descoperi echipamente și tehnică militară.

Pentru cei care preferă o ieșire liniștită, expozițiile de la Palatul Culturii și plimbările prin Copou completează programul celor două zile. Weekendul oferă astfel variante pentru aproape orice buget, de la întâlniri literare și târguri gratuite până la spectacole și concerte cu bilete. Clara DIMA