* spitalele ieșene caută angajați pentru laboratoarele medicale, în timp ce investigațiile externalizate implică contracte de milioane de lei * în octombrie, trei unități sanitare au avut concursuri pentru personalul din laboratoare

Spitalele din Iași recrutează personal pentru laboratoarele medicale, în timp ce o parte dintre investigațiile pacienților sunt realizate prin contracte cu furnizori externi. La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”, valoarea maximă a unui acord-cadru pentru servicii de analize medicale ajunge la aproape 3 milioane de lei. În octombrie, trei spitale ieșene au derulat proceduri de recrutare pentru personalul laboratoarelor, cu probe programate inclusiv în ultimele zile ale lunii. Situația aduce în atenție capacitatea unităților sanitare de a efectua investigațiile cu resurse proprii și costurile serviciilor externalizate.

Aproape 3 milioane de lei pentru analize medicale externalizate

Spitalul de Copii „Sf. Maria” a atribuit în 2026 un acord-cadru pentru servicii de analize medicale, cu o valoare maximă de 2.952.915 lei, fără TVA. Contractul, încheiat pentru 36 de luni, are ca furnizor societatea ieșeană Investigații Medicale Praxis. În cadrul acordului au fost atribuite contracte subsecvente, inclusiv unul de 87.161 de lei, în iulie 2026. Valoarea maximă reprezintă plafonul serviciilor care pot fi contractate, nu suma deja cheltuită.

În paralel, spitalul derulează o achiziție de reactivi și consumabile pentru activitatea proprie, cu o valoare estimată de 3.123.721 de lei, fără TVA. Procedura, publicată pe 24 septembrie, are termen de depunere a ofertelor pe 26 octombrie 2026. Produsele sunt destinate inclusiv Laboratorului de Analize Medicale, Unității de Transfuzii Sanguine și programelor de screening neonatal.

Concursuri în octombrie la trei spitale ieșene

Necesitatea completării personalului este confirmată de concursurile organizate în această lună. La Spitalul „Sf. Maria”, două posturi de asistent medical debutant, cu pregătire postliceală, au fost scoase la concurs pe 7 octombrie. Rezultatele selecției dosarelor au fost publicate pe 23 octombrie, iar proba scrisă este programată pentru 29 octombrie. Recrutarea continuă astfel în perioada imediat următoare.

La Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași, pe 19 octombrie a fost anunțat un concurs pentru un post de asistent medical debutant, cu studii superioare, în Laboratorul de Analize Medicale – Microbiologie. Un alt post vizează un asistent medical principal în Laboratorul de Anatomie Patologică. Înscrierile sunt prevăzute până pe 30 octombrie, astfel încât ambele proceduri sunt de actualitate.

Și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” a derulat în octombrie un concurs pentru ocuparea unui post de statistician medical în Laboratorul de Analize Medicale.

Costurile și întârzierile, două probleme de verificat

Externalizarea analizelor nu reprezintă automat consecința lipsei angajaților. Unele investigații specializate necesită echipamente, reactivi sau proceduri care nu sunt disponibile în toate spitalele. Totuși, contractele cu furnizori privați trebuie analizate în raport cu personalul existent, aparatura disponibilă și volumul investigațiilor efectuate în laboratoarele proprii.

Pentru pacienți, problema esențială rămâne timpul de eliberare a rezultatelor. Analizele influențează stabilirea diagnosticului, alegerea tratamentului și, în anumite situații, decizia de externare. O întârziere poate prelungi spitalizarea sau poate amâna intervențiile medicale necesare.

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