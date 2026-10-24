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Examene în vacanță la Liceul UAIC din Iași

Examene în vacanță la Liceul UAIC din Iași

* elevii care vor să se transfere la Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” vor susține luni, 26 octombrie, probe de evaluare * locurile disponibile vizează inclusiv profilurile Matematică-Informatică și Științe sociale

Vacanța de toamnă începe cu examene pentru elevii care vor să își continue studiile la Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Luni, 26 octombrie, sunt programate testările pentru transfer, de la gimnaziu până la liceu, dar și interviurile pentru învățământul primar și preșcolar. Rezultatele vor fi afișate marți, 27 octombrie, iar examenele de diferență, acolo unde sunt necesare, vor avea loc miercuri, 28 octombrie.

Noua etapă de transfer vizează toate nivelurile de învățământ, de la grădiniță până la clasa a XII-a. Pentru liceu, instituția a anunțat locuri la clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, însă nu la toate specializările.

La clasa a X-a sunt disponibile locuri la Matematică-Informatică și Științe sociale. La clasa a XI-a, transferurile sunt posibile numai la Matematică-Informatică, în timp ce la clasa a XII-a sunt acceptate solicitări pentru ambele specializări.

O condiție esențială este păstrarea profilului și a specializării. Prin urmare, această sesiune nu reprezintă o oportunitate de schimbare a profilului liceal, ci de transfer între unități școlare cu aceeași specializare.

Oferta include și clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a, precum și clasa pregătitoare, a III-a și a IV-a. La nivel preșcolar sunt disponibile locuri pentru grupa mică.

Ce probe vor susține candidații pe 26 octombrie

Pentru elevii care solicită transferul la Matematică-Informatică, evaluarea presupune testări la Matematică și Informatică. Candidații pentru Științe sociale vor susține probe scrise la Limba și literatura română și la Istorie sau Geografie, conform programei clasei pentru care solicită transferul.

La gimnaziu, verificarea cunoștințelor se va face printr-o probă scrisă care urmărește competențele la Limba română și Matematică. Pentru copiii din învățământul primar și preșcolar sunt programate interviuri.

Evaluarea este obligatorie în cadrul procedurii anunțate de instituție, astfel încât simpla depunere a dosarului nu garantează ocuparea unui loc.

Calendarul transferurilor prevede afișarea rezultatelor marți, 27 octombrie. O zi mai târziu vor avea loc examenele de diferență, dacă situația candidaților le impune. Dan DIMA

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