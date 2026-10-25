Business Outlook 2026 ajunge la Iași

Iașul devine, luni, scena unui dialog despre viitorul economiei regionale. Lideri din administrația publică, mediul de afaceri, sectorul bancar și industria tehnologiei se reunesc la conferința Business Outlook 2026, unde educația, digitalizarea și economia creativă vor fi în centrul discuțiilor.

Evenimentul va avea loc pe 26 octombrie, de la ora 10:00, la Primăria Municipiului Iași, fiind organizat de Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA), în parteneriat cu municipalitatea ieșeană.

Educația și tehnologia, în centrul dezbaterilor

Ediția ieșeană se desfășoară sub tema „Educație, Tehnologie și Economie Creativă” și își propune să aducă în prim-plan provocările și oportunitățile care pot influența dezvoltarea economică a regiunii.

Participanții vor discuta despre competitivitatea companiilor, transformarea digitală și dezvoltarea sustenabilă, într-un context în care adaptarea la schimbările economice și tehnologice devine tot mai importantă pentru mediul de afaceri.

Conferința va fi deschisă de Andreea Negru, președinta PEFA, și de Mihai Chirica, primarul municipiului Iași. Moderarea va fi asigurată de Lorena Stoian, prim-vicepreședintă PEFA.

Mediul de afaceri și sectorul bancar, la aceeași masă

Punctul central al evenimentului va fi panelul „Business Outlook 2026 – Iași: Educație, Tehnologie și Economie Creativă”, la care vor participa reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie Iași, ai sectorului bancar, ai industriei IT și ai pieței muncii.

Dezbaterile vor aborda teme relevante pentru evoluția economiei regionale, de la capacitatea companiilor de a rămâne competitive până la rolul tehnologiei și al pregătirii profesionale în susținerea dezvoltării.

Programul va include și un workshop dedicat imaginii și reprezentării profesionale. Intitulat „Eleganța influenței. Etichetă, protocol și reprezentare în mediul profesional”, acesta va fi susținut de Ileana Zamfir, specialist în protocol, etichetă și imagine profesională.

Business Outlook 2026 aduce astfel la Iași reprezentanți ai mai multor sectoare economice, într-o întâlnire dedicată direcțiilor de dezvoltare și oportunităților pentru regiune. Carmen DEACONU