Alexandru Toader, arestat preventiv pentru 30 de zile

* avocatul și lectorul UAIC este acuzat de viol și agresiune sexuală

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie luată sâmbătă de Curtea de Apel Iași. Avocatul și lectorul de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este cercetat pentru viol în formă continuată, agresiune sexuală și tentativă de agresiune sexuală, în urma unor plângeri formulate de studente.

Potrivit minutei instanței, judecătorii au admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași și au dispus emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă.

Măsura este valabilă în perioada 24 octombrie – 22 noiembrie 2026, inclusiv.

Decizia poate fi contestată

Hotărârea Curții de Apel Iași nu este definitivă. Inculpatul are dreptul să conteste măsura arestării preventive în termen de 48 de ore de la pronunțare.

În minuta instanței sunt menționate trei acuzații: viol în formă continuată, agresiune sexuală și tentativă la agresiune sexuală.

Alexandru Toader fusese reținut vineri de procurori, în urma cercetărilor desfășurate în dosar. Cazul a pornit de la plângeri formulate de studente.

Acuzațiile fac obiectul anchetei penale, iar vinovăția inculpatului urmează să fie stabilită de instanță printr-o hotărâre definitivă. Carmen DEACONU