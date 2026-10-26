Ministrul Sănătății trimite inspectorii în control la „Socola”

Alertă la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași! După apariția informațiilor privind infestarea cu ploșnițe a unui pavilion, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a venit personal să vadă situația și anunță un control sanitar la nivelul întregului spital. Obiectivul este respectarea normelor de igienă și siguranța pacienților și a personalului medical.

Ministrul a declarat că a vizitat unitatea duminică dimineață, deși deplasarea nu figura în programul oficial. A discutat cu conducerea și a intrat în pavilionul vizat de informațiile apărute în spațiul public.

Potrivit primelor constatări prezentate de Rogobete, conducerea spitalului a evacuat pacienții din pavilion și a început procedurile de dezinsecție și reabilitare a spațiilor afectate. Dar povestea nu se oprește aici: Inspecția Sanitară de Stat va verifica întreaga unitate medicală, pentru a stabili dacă normele sanitare și măsurile de prevenție sunt respectate.

„Siguranța pacienților și a personalului medical nu este negociabilă!”, a transmis ministrul, avertizând că asemenea situații nu trebuie ascunse, minimalizate sau ignorate, ci investigate și rezolvate rapid.

Rogobete susține că nu va indica vinovați înainte de finalizarea verificărilor, dar afirmă că nu va tolera neglijența care poate pune în pericol sănătatea oamenilor.

Acum urmează testul decisiv: controlul va trebui să arate dacă problema este izolată la pavilionul semnalat sau dacă există nereguli și în alte zone ale institutului. Deocamdată, concluziile oficiale ale verificărilor nu au fost prezentate. Nicoleta ZANCU