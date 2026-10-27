Iașul, vicecampion național la angajări!

* aproape 5.000 de oameni și-au găsit un loc de muncă prin ANOFM în primele nouă luni din 2026

Iașul se află pe locul al doilea la nivel național în clasamentul județelor cu cele mai multe persoane angajate prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. În primele nouă luni ale anului 2026, 4.953 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin măsurile derulate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, potrivit datelor ANOFM.

La nivelul întregii țări, bilanțul ajunge la 106.932 de persoane încadrate în muncă până la 30 septembrie. Bucureștiul ocupă primul loc, cu 8.898 de angajări, în timp ce Alba se află pe poziția a treia, cu 3.658 de persoane angajate.

Peste 52.000 de angajați au mai mult de 45 de ani

Datele ANOFM arată că persoanele de peste 45 de ani reprezintă cel mai numeros grup dintre cei care și-au găsit un loc de muncă: 52.019 persoane, dintre care 20.097 au peste 55 de ani.

Alte 20.726 de persoane au vârste cuprinse între 35 și 45 de ani, 8.211 au între 30 și 35 de ani, iar 9.073 se încadrează în grupa 25–30 de ani. Tinerii sub 25 de ani însumează 16.903 persoane.

Un indicator important îl reprezintă și numărul tinerilor NEET — persoane care nu sunt încadrate în muncă și nu urmează o formă de educație sau de formare profesională. 19.851 de tineri din această categorie au fost angajați prin intermediul ANOFM în perioada analizată.

Din totalul persoanelor angajate, 52.401 sunt femei, reprezentând 49% din total, în timp ce bărbații însumează 54.531 de persoane, adică 51%.

Distribuția pe medii de rezidență este relativ echilibrată: 55.952 de persoane provin din mediul urban, iar 50.980 din mediul rural.

În ceea ce privește nivelul de pregătire, cele mai multe persoane angajate au studii liceale — 37.206. Urmează persoanele cu studii profesionale, 23.579, și cele cu studii gimnaziale, 23.570. Alte 14.097 de persoane au studii universitare, 5.746 au studii primare sau nu au studii, iar 2.734 au absolvit învățământul postliceal.

Peste 24.500 de persoane greu de integrat pe piața muncii

Dintre persoanele încadrate în muncă în primele nouă luni ale anului, 24.557 fac parte din categoria celor greu și foarte greu ocupabile, potrivit profilării realizate de agențiile de ocupare.

În aceeași perioadă, 315.386 de persoane au beneficiat de asistență pentru înregistrarea în evidențele agențiilor teritoriale, fie pentru acces la indemnizația de șomaj, fie pentru includerea în măsuri active de ocupare.

ANOFM precizează că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot beneficia de servicii și măsuri personalizate, în condițiile Legii nr. 76/2002, prin agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

Carmen DEACONU