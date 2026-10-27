* specialiștii în relații publice și creatorii de conținut se confruntă cu o piață a muncii în care inteligența artificială preia tot mai multe sarcini * la Iași, viitorii profesioniști ai comunicării analizează transformările unei industrii în care creativitatea trebuie dublată de competențe digitale

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în perioada 29–30 octombrie 2026, prima Conferință Națională a Studenților în Științele Comunicării. Evenimentul pune în discuție influența algoritmilor, a inteligenței artificiale și a platformelor digitale asupra profesiilor din comunicare.

Inteligența artificială schimbă regulile angajării

Un comunicat de presă, o prezentare comercială sau zece postări pentru rețelele sociale pot fi redactate cu ajutorul inteligenței artificiale în câteva minute. Automatizarea schimbă astfel activitatea agențiilor de publicitate, a redacțiilor și a departamentelor de comunicare din companii. Problema nu mai este doar viteza de producere a conținutului, ci valoarea profesională a celui care îl realizează. Potrivit raportului Future of Jobs 2025, publicat de World Economic Forum, aproximativ 39% dintre competențele utilizate pe piața muncii se vor transforma sau vor deveni depășite până în 2030. Totodată, 77% dintre angajatorii consultați intenționează să investească în perfecționarea personalului pentru adaptarea la inteligența artificială. Pentru absolvenții facultăților de comunicare, aceste schimbări înseamnă că redactarea corectă și cunoașterea rețelelor sociale nu mai reprezintă, singure, suficiente avantaje profesionale.

Ce competențe devin importante pentru angajatorii din Iași

În economia locală, oportunitățile pentru specialiștii în comunicare se regăsesc în agenții de marketing, companii IT, comerț electronic, instituții, universități și organizații care își dezvoltă prezența digitală.

Un candidat competitiv trebuie să poată combina redactarea cu analiza audienței, administrarea campaniilor, producția video și utilizarea instrumentelor de inteligență artificială. Printre competențele relevante se numără SEO, Google Analytics 4, interpretarea indicatorilor de performanță, publicitatea online, verificarea informațiilor și adaptarea mesajelor pentru diferite platforme. Raportul World Economic Forum confirmă însă tendința generală: gândirea analitică, creativitatea și competențele tehnologice se află printre abilitățile considerate esențiale sau în creștere.

Nouă direcții de cercetare, de la algoritmi la dezinformare

Conferința organizată de Departamentul de Științe ale Comunicării și Relații Publice, din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice a UAIC, are tema „Revoluția digitală. Practici și provocări în domeniul științelor comunicării”.

Programul științific propune nouă direcții, între care comunicarea digitală, influența algoritmilor asupra vizibilității, brandingul personal, fenomenul influencerilor, combaterea dezinformării, publicitatea online și automatizarea comunicării.

Lucrările vor aborda inclusiv problemele etice generate de conținutul artificial și dificultatea delimitării informațiilor autentice de cele manipulate.

Inteligența artificială poate redacta, traduce, rezuma și propune campanii. Nu poate însă garanta singură corectitudinea informațiilor, înțelegerea contextului local sau responsabilitatea publică a unui mesaj.

Conferința de la Iași aduce astfel în prim-plan o schimbare esențială: viitorii profesioniști nu vor concura doar între ei, ci vor trebui să demonstreze ce valoare adaugă muncii pe care algoritmii o pot executa deja.

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