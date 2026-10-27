În câteva ore, 15 șoferi au rămas fără permis pentru neacordarea priorității

Polițiștii rutieri din Iași au ieșit în teren pentru a-i sancționa pe șoferii care nu acordă prioritate pietonilor, una dintre abaterile care pot transforma o traversare obișnuită într-o tragedie. Acțiunea desfășurată pe 26 octombrie de Biroul Rutier din cadrul Poliției Municipiului Iași a scos la iveală zeci de încălcări ale regulilor de circulație.

Bilanțul controalelor: 77 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 49.440 de lei, și 18 permise de conducere reținute. În plus, polițiștii au retras trei certificate de înmatriculare și au efectuat 70 de testări alcoolscopice.

Din totalul sancțiunilor aplicate, 15 au vizat șoferi care nu au acordat prioritate pietonilor aflați regulamentar în traversarea străzii. Alte 61 de amenzi au fost date pentru diverse abateri, iar una a vizat neacordarea priorității de trecere unui alt vehicul.

Și în privința permiselor, neacordarea priorității pietonilor a reprezentat principala abatere sancționată: 15 conducători auto au rămas fără dreptul de a conduce pentru o perioadă, în timp ce un permis a fost reținut pentru neacordarea priorității unui vehicul. Alte două permise au fost reținute pentru abateri diferite.

Printre cazurile constatate se numără cel al unui bărbat de 65 de ani, din județul Iași, care conducea prin municipiu și nu a oprit la o trecere pentru pietoni marcată și semnalizată corespunzător, deși o persoană traversa regulamentar.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional, iar permisul i-a fost reținut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 60 de zile.

Andrei TURCU