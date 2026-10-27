* piața serviciilor de fitness din județul Iași a crescut cu 19% într-un an * sălile de sport atrag investiții, iar abonamentele ajung la câteva sute de lei lunar

Dorința ieșenilor de a avea o condiție fizică mai bună alimentează o industrie în plină dezvoltare. Sălile de fitness, antrenorii personali și serviciile de pregătire fizică formează o piață în care concurează atât operatorii locali, cât și marile rețele naționale. Pe 28 octombrie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași găzduiește SMARTFIT, un eveniment ajuns la a noua ediție, dedicat metodelor moderne de antrenament.

Afaceri în creștere cu 19% într-un singur an

Fitnessul a depășit de mult statutul unei activități practicate ocazional. Datele financiare agregate pentru firmele din județul Iași încadrate la codul CAEN 9313, aferent centrelor de fitness, indică o cifră de afaceri cumulată de aproximativ 36,5 milioane de lei în 2025, față de 30,7 milioane de lei în 2024.

Creșterea anuală este de 19%, iar numărul firmelor cu bilanț depus incluse în această statistică a urcat de la 74 la 82. În 2021, sectorul înregistra afaceri de 21,3 milioane de lei, ceea ce arată o extindere considerabilă în ultimii patru ani.

Cine câștigă din piața fitnessului

Cifrele individuale arată diferențe importante între operatori. REVIVE CLUB SRL a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 8,3 milioane de lei, iar OXYGEN SPORT IAȘI SRL a depășit 7 milioane de lei. Oxygen a obținut un profit net de 229.306 lei, în creștere față de cele 125.452 de lei înregistrate în 2024. Compania avea un număr mediu de 20 de salariați.

Concurența este însă tot mai puternică. Marile rețele investesc în spații amplasate în centre comerciale și cartiere rezidențiale, unde pot atrage un flux constant de clienți.

La nivel național, firmele din domeniul fitnessului care au depus bilanț pentru 2025 au cumulat afaceri de aproximativ 1,1 miliarde de lei, în creștere cu 23,3% față de anul precedent.

Cât plătesc ieșenii pentru un abonament

Prețurile diferă în funcție de dotări, program, accesul la clasele de grup și durata contractului.

La Stay Fit Gym, abonamentul Active Fitness este afișat la 159 de lei pentru patru săptămâni, cu angajament contractual de 52 de săptămâni. Varianta flexibilă Hero Fitness Plus costă 240 de lei lunar, iar pachetul SuperHero Plus ajunge la 265 de lei lunar.

Pentru tinerii eligibili, cu vârste între 16 și 24 de ani, există și abonamente de 189 de lei lunar.

World Class Iași funcționează în categoria Silver, pentru care operatorul afișează abonamente de 62 de euro lunar, în varianta cu angajament anual, respectiv 71 de euro pentru opțiunea flexibilă.

O industrie care are nevoie de specialiști

Dezvoltarea pieței creează cerere pentru antrenori, instructori de fitness, specialiști în pregătire fizică și personal administrativ. În paralel, operatorii încearcă să își diferențieze serviciile prin antrenamente funcționale, programe de grup și soluții personalizate.

Această transformare se regăsește și în mediul universitar.

Miercuri, 28 octombrie 2026, între orele 12.00 și 14.00, Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității „Alexandru Ioan Cuza” organizează SMARTFIT #9, pe terenul de sport din Corpul D.

Workshopul reunește studenți și specialiști în fitness. Programul cuprinde cardio-dance, circuite de forță funcțională, exerciții de mobilitate, antrenamente pe intervale și activități motrice în echipă.

Clara DIMA