COMUNICAT DE PRESĂ CTP Iași, pe podiumul național al performanței în transportul public! Locul I după cifra de afaceri și profit, locul II în clasamentul general de evaluare

Compania de Transport Public Iași confirmă poziția sa printre cei mai performanți operatori de transport public urban din România. În cadrul Galei Tranzit de Transport Persoane 2026, desfășurată la Sibiu, CTP Iași a obținut locul al II-lea la nivel național, în urma evaluării generale a performanțelor, fiind distinsă cu Premiul pentru Eficiență în Transportul Urban.

Distincția reprezintă o recunoaștere a rezultatelor economice ale companiei, a investițiilor în modernizarea transportului public și a eforturilor depuse pentru îmbunătățirea serviciilor oferite ieșenilor.

Potrivit datelor prezentate în cadrul evenimentului, CTP Iași a înregistrat în anul 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 53,7 milioane de euro, în creștere cu 3% față de anul precedent, ocupând locul I în România în rândul operatorilor de transport public urban din afara Bucureștiului.

Totodată, compania ieșeană ocupă locul I la nivel național după profit, cu aproximativ 1,6 milioane de euro, în creștere cu 176% față de anul anterior. Rezultatul este cu atât mai important cu cât profitul cumulat al operatorilor de transport public urban din România a scăzut cu 15,5% în aceeași perioadă.

Aceste performanțe economice, alături de ceilalți indicatori analizați în cadrul Galei Tranzit 2026, au contribuit la clasarea CTP Iași pe locul al II-lea în evaluarea generală a operatorilor de transport public, reconfirmând poziția companiei în topul național al performanței.

Directorul general al CTP Iași, Cristian Stoica, a subliniat că rezultatele obținute reflectă atât gestionarea eficientă a resurselor financiare, cât și investițiile realizate de Primăria Municipiului Iași pentru modernizarea transportului public.

„Gala Tranzit evaluează anual performanțele companiilor de transport pe baza rezultatelor financiare, a bugetelor de venituri și cheltuieli și a modului în care acestea sunt gestionate. În urma evaluării bilanțului depus la Ministerul Finanțelor și a celorlalți indicatori de performanță, CTP Iași s-a clasat pe un onorant loc al II-lea la nivel național.

Unul dintre principalele noastre atuuri îl reprezintă investițiile realizate de Primăria Municipiului Iași, cu sprijinul tehnic al companiei, investiții ale căror beneficii sunt resimțite direct de călători. Vorbim despre mijloace de transport noi, moderne și confortabile, dotate cu aer condiționat, încălzire și sisteme de afișaj, dar și despre introducerea sistemelor de e-ticketing și a posibilităților de plată cu cardul.

Aceste investiții ne ajută să ne menținem, an de an, între primii trei operatori de transport public urban din România. Suntem pe primul loc după cifra de afaceri în rândul operatorilor din afara Bucureștiului și pe primul loc la nivel național după profit. Aceste rezultate ne onorează și ne motivează să continuăm în aceeași direcție. Mulțumesc tuturor angajaților CTP Iași, care, prin profesionalism și implicare, au făcut posibilă obținerea acestui premiu”, a declarat Cristian Stoica, directorul general al companiei.

Gala Tranzit 2026 a reunit la Sibiu peste 140 de profesioniști și reprezentanți ai industriei transportului de persoane, fiind abordate principalele provocări ale sectorului, de la creșterea costurilor operaționale și scăderea numărului de călători până la modificările legislative și evoluția pieței.

Premiul obținut reprezintă o reușită a întregii echipe CTP Iași și reconfirmă angajamentul companiei de a continua modernizarea transportului public, pentru servicii tot mai eficiente, confortabile și adaptate nevoilor comunității.

Mulțumim angajaților pentru profesionalism și dedicare, dar și călătorilor pentru încrederea acordată zilnic!

Continuăm să mergem înainte, împreună, pentru un transport public tot mai bun la Iași!

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI

Compartimentul Comunicare și Relații Publice