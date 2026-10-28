* Opera Națională Română din Iași încheie luna octombrie cu spectacolul de balet „Don Quijote”

Baletul „Don Quijote”, una dintre cele mai cunoscute creații ale repertoriului clasic, revine pe scena Operei Naționale Române din Iași vineri, 30 octombrie 2026. Spectacolul, în coregrafia, regia și adaptarea Ilenei Iliescu, este ultimul eveniment al lunii octombrie și precedă manifestările dedicate aniversării a 70 de ani de la prima reprezentație a instituției.

„Don Quijote”, un spectacol emblematic al baletului clasic

Inspirat din celebrul roman al scriitorului spaniol Miguel de Cervantes, baletul „Don Quijote” a avut premiera mondială în 1869, la Teatrul Bolșoi din Moscova. Muzica este semnată de Ludwig Minkus, iar coregrafia originală îi aparține lui Marius Petipa, unul dintre cei mai importanți creatori din istoria baletului clasic.

Spectacolul prezentat la Iași poartă semnătura Ilenei Iliescu, responsabilă de coregrafie, regie și adaptare. Reprezentația va fi susținută de Baletul și Orchestra Operei ieșene, sub conducerea dirijorului Bogdan Chiroșcă. Deși inspirat din aventurile celebrului cavaler, baletul urmărește în principal povestea de dragoste dintre Kitri și Basil, doi tineri care încearcă să depășească obstacolele din calea iubirii lor. Don Quijote și Sancho Panza completează acțiunea, într-un spectacol care îmbină umorul, romantismul și virtuozitatea dansului clasic. Ritmurile spaniole, dansurile de caracter și momentele coregrafice spectaculoase au transformat „Don Quijote” într-un titlu apreciat pe marile scene internaționale. Reprezentația de la Iași începe la ora 18:30, în Sala Mare a Operei Naționale Române.

Opera Iași sărbătorește 70 de ani de la primul spectacol

După încheierea programului din octombrie, Opera Națională Română din Iași deschide o lună dedicată aniversării a șapte decenii de activitate artistică.

Duminică, 1 noiembrie, de la ora 18:30, în Sala Mare, va avea loc colocviul „Întâlnire aniversară Opera 70”, moderat de Alex Vasiliu. Evenimentul propune o incursiune în istoria instituției, evocând artiștii, spectacolele și momentele care au marcat evoluția teatrului liric ieșean. Accesul publicului este gratuit, în baza biletelor cu valoare zero, disponibile prin intermediul Operei.

Aniversarea are o semnificație aparte, deoarece primul spectacol din istoria instituției a avut loc pe 3 noiembrie 1956, când publicul ieșean a urmărit opera „Tosca”, de Giacomo Puccini.

La 70 de ani de la acel moment, „Tosca” revine pe scena Operei Iași în două reprezentații aniversare, programate pe 2 și 3 noiembrie 2026, de la ora 18:30. Conducerea muzicală va fi asigurată de dirijorul Daniel Jinga.

Premieră cu „Cenușăreasa” și concert la Palatul Culturii

Programul aniversar continuă pe 10 noiembrie, de la ora 18:30, cu „Concert la Palat”, eveniment găzduit de Palatul Culturii din Iași.

Un alt moment important al lunii va fi premiera operei „La Cenerentola” („Cenușăreasa”), de Gioachino Rossini, programată pe 21 noiembrie, în Sala Mare, de la ora 18:30. Producția va avea alte două reprezentații, pe 22 și 24 noiembrie, la aceeași oră, sub conducerea muzicală a dirijorului David Crescenzi.

Noua montare completează programul dedicat celor 70 de ani de existență ai Operei ieșene, alături de spectacolele aniversare „Tosca” și de evenimentele care readuc în atenție istoria instituției.

Biletele pentru reprezentațiile din noiembrie sunt disponibile la Agenția Operei Naționale Române din Iași și online, pe site-ul oficial www.operaiasi.ro.

Prin programul aniversar, instituția marchează șapte decenii de activitate și continuă tradiția începută în noiembrie 1956, când „Tosca” deschidea prima stagiune a teatrului liric ieșean.

Maura ANGHEL