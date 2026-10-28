Camera de Comerț Româno-Britanică și-a inaugurat un birou regional în capitala Moldovei

Firmele din Iași și din întreaga Regiune Nord-Est primesc o nouă poartă de acces către piața britanică! Camera de Comerț și Industrie România–Marea Britanie a deschis la Iași un birou regional care își propune să faciliteze exporturile, să atragă investitori și să conecteze antreprenorii români cu parteneri de afaceri din Regatul Unit.

Noua structură urmărește să transforme relațiile economice dintre cele două țări în oportunități concrete pentru companii, de la accesul la piețe externe și identificarea partenerilor comerciali până la transferul de expertiză și atragerea capitalului românilor din diaspora.

Antreprenorii, sprijiniți să ajungă pe piața britanică

Președinta Camerei de Comerț România–Marea Britanie, Felicia Akkaya, a explicat că una dintre priorități este organizarea unor workshopuri prin care firmele să înțeleagă ce pași trebuie să urmeze pentru a-și comercializa produsele în străinătate.

„Pentru noi este important să avem cât mai multe activități prin care să aducem către firmele respective workshop-uri, prin care să înțeleagă cum pot să-și plaseze mărfurile lor în străinătate, de ce autorizații și de ce pași au nevoie”, a declarat Felicia Akkaya.

Un alt obiectiv este atragerea investițiilor românilor stabiliți în Marea Britanie. Reprezentanta Camerei de Comerț a subliniat că diaspora poate contribui nu doar cu bani, ci și cu experiență profesională, cunoștințe și relații de afaceri care să sprijine dezvoltarea companiilor din România.

IT, aeronautică și industrie, printre domeniile cu potențial

Președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași, Paul Butnariu, consideră că inaugurarea biroului regional poate contribui la atragerea investitorilor străini și la extinderea afacerilor ieșene pe piața britanică.

Acesta a evidențiat oportunitățile pentru antreprenorii locali, inclusiv în domeniul exporturilor, în condițiile în care Marea Britanie nu mai face parte din Uniunea Europeană.

„Înființarea unei filiale, a unei camere de comerț bilaterale, este un lucru pozitiv, îl încurajăm”, a afirmat Paul Butnariu, subliniind că noua structură poate facilita legăturile dintre oamenii de afaceri din Iași și partenerii britanici.

La eveniment a participat și Jeremy Newmark, președintele Camerei de Comerț din districtul Hertsmere, din Marea Britanie. Acesta a remarcat dezvoltarea sectorului IT din Iași, dar și existența unor companii din industria prelucrătoare și aeronautică, alături de ferme care ar putea avea oportunități de export.

Cooperare economică și proiecte comune

Jeremy Newmark a arătat că relațiile comerciale dintre România și Regatul Unit au potențial de creștere și a indicat inclusiv posibilitatea colaborării în domeniul coproducțiilor de televiziune. „Noi credem că putem să creștem și mai mult volumul schimburilor economice, putem să colaborăm în domeniul coproducțiilor TV”, a declarat acesta.

Deschiderea biroului regional din Iași marchează un nou pas în dezvoltarea relațiilor economice româno-britanice. Rezultatele concrete vor depinde însă de proiectele care vor fi inițiate, de companiile implicate și de capacitatea celor două părți de a transforma contactele și intențiile de cooperare în contracte, exporturi și investiții. Carmen DEACONU