98 de proiectile explozive, descoperite la Bogonos!

Pirotehniștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență au ridicat 98 de elemente de muniție rămase neexplodate, găsite în localitatea Bogonos, comuna Lețcani. Printre acestea se aflau 96 de proiectile explozive de calibrul 20 mm și două proiectile cumulative de calibrul 75 mm.

Alerta a fost dată marți, 27 octombrie 2026, în jurul orei 15:30, printr-un apel la numărul de urgență 112. Dispeceratul Integrat ISU–SMURD–SAJ Iași a trimis la fața locului echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași.

98 de elemente de muniție, găsite pe o suprafață de 100 de metri pătrați

Specialiștii au cercetat și asanat o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, unde au identificat cele 98 de elemente de muniție. Toate au fost ridicate în condiții de siguranță și urmează să fie distruse ulterior, într-o misiune specializată, în condiții controlate.

Descoperirea readuce în atenție pericolul reprezentat de muniția rămasă din conflictele armate. Astfel de obiecte pot ieși la iveală în timpul lucrărilor agricole, al săpăturilor pentru construcții sau al amenajării terenurilor, chiar și la multe decenii după încheierea războaielor.

Ce trebuie să faci dacă găsești muniție

ISU Iași avertizează că un proiectil ruginit sau deteriorat poate fi în continuare extrem de periculos. Aspectul exterior și vechimea nu înseamnă că muniția și-a pierdut capacitatea de a exploda.

Dacă descoperi un obiect suspect: nu îl atinge, nu îl lovi și nu încerca să îl demontezi sau să îl cureți. Nu îl introduce în foc și nu îl expune la căldură. Oprește lucrările în zona respectivă și îndepărtează-te cu prudență. Avertizează persoanele din apropiere, fără să te expui pericolului. Sună imediat la 112 și comunică locul exact al descoperirii.

Intervențiile asupra muniției neexplodate trebuie realizate exclusiv de personal specializat și autorizat. Andrei TURCU