* finanțările europene, competitivitatea IMM-urilor și dezvoltarea economică a României până în 2034 sunt temele unei conferințe naționale organizate la Iași * evenimentul include și finala competiției She Builds NEB, cu premii de 8.000 de euro

Ce șanse au firmele românești să devină mai competitive pe piața europeană și ce oportunități de finanțare vor avea în următorii ani? Antreprenori, experți și reprezentanți ai mediului economic se reunesc joi, 29 octombrie 2026, la Iași, pentru Conferința Națională „Obiectiv Europa 2034: România competitivă & She Builds NEB”. Evenimentul pune în discuție viitorul întreprinderilor mici și mijlocii, investițiile, inovarea și dezvoltarea sustenabilă.

Ce perspective au firmele românești în Europa anului 2034

Dezbaterile se vor concentra asupra schimbărilor economice și tehnologice care vor influența activitatea companiilor românești în următorii ani. Accesul la finanțări europene, competitivitatea regională, cercetarea și inovarea sunt printre principalele teme anunțate.

Un subiect important îl reprezintă viitorul finanțărilor europene și capacitatea IMM-urilor de a atrage investiții pentru dezvoltare și modernizare.

Discuțiile vor aborda și predictibilitatea fiscală, sănătatea financiară a companiilor, leadershipul și managementul resurselor umane. Sunt domenii care influențează direct stabilitatea afacerilor și capacitatea acestora de a rezista într-un mediu economic tot mai competitiv.

IMM-urile, între presiunea costurilor și nevoia de inovare

Pentru firmele mici și mijlocii, competitivitatea nu mai depinde exclusiv de prețul produselor sau serviciilor. Tehnologia, eficiența utilizării resurselor și capacitatea de adaptare devin factori importanți pentru menținerea pe piață.

Conferința de la Iași aduce în atenție soluțiile prin care companiile pot integra inovarea în activitatea curentă și pot identifica noi oportunități de dezvoltare.

O temă distinctă este reziliența IMM-urilor, respectiv capacitatea acestora de a gestiona riscurile economice, de a-și păstra stabilitatea financiară și de a continua investițiile.

Pentru Regiunea Nord-Est, discuția este relevantă și din perspectiva colaborării dintre universități, mediul antreprenorial și organizațiile care oferă sprijin pentru digitalizare și inovare.

Finala She Builds NEB: două echipe vor câștiga câte 4.000 de euro

Conferința include finala competiției She Builds NEB, dedicată femeilor antreprenoare din Regiunea Nord-Est care dezvoltă soluții inovatoare cu impact asupra consumului de resurse.

Echipele finaliste își vor prezenta proiectele în fața unui juriu de specialitate, care va desemna două câștigătoare.

Fiecare echipă selectată va primi 4.000 de euro, o invitație la conferința internațională Slush din Helsinki și acces la un program de incubare de opt luni, desfășurat între noiembrie 2026 și iulie 2027.

Antreprenoarele vor beneficia de mentorat, consultanță tehnologică și de business, infrastructură pentru realizarea prototipurilor și posibilitatea de a testa soluțiile cu utilizatori reali.

Scopul este transformarea proiectelor selectate în afaceri funcționale, cu potențial de dezvoltare pe termen lung.

Conferința este organizată în contextul proiectului european Ignite NEB, implementat în România de Atelierul de Idei / Good Tech Living Lab, Digital Innovation Zone și Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM), cu sprijinul Organizației Femeilor Antreprenor – OFA.

Ignite NEB face parte din programele EIT Community New European Bauhaus, inițiativă a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), care susține proiecte bazate pe sustenabilitate, incluziune și frumusețe.

Conferința începe la ora 9:30, în Aula Magna „Carmen Sylva” a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Maura ANGHEL