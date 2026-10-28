Bancul Zilei

Despre căsnicie

– Draga mea, dacă aș muri, te-ai recăsători?

– Nu știu, dragule.

– Dar ai locui cu el în casa noastră?

– Probabil.

– Și ar conduce mașina mea?

– Desigur.

– Și ar folosi crosele mele de golf?

– Nu, dragule. E stângaci.