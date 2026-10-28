Bancul Zilei

INCHIDE
Subiecte asemanatoare
Tânăr de 29 de ani, reținut după ce doi minori au ajuns la spital, în Miroslovești
Peste 1.200 joburi disponibile în județ
Daniel Cazan preia conducerea companiei Citadin, după retragerea lui Marius Ionescu
Agricultura ieșeană pierde teren pe piețele de desfacere! Avertismentul transmis la Prefectură
Un inginer topograf vrea să-i ajute pe ieșeni să găsească oameni de încredere pentru copii
Ieșean arestat după ce s-a opus montării dispozitivului de monitorizare electronică
Se lucrează și noaptea pe șantierul din Copou. Modernizarea liniei de tramvai avansează pe trei segmente
Copiii românilor reveniți din diaspora au nevoie de ajutor pentru a se reinventa în școlile din Iași
Cele mai frumoase pisici își dau întâlnire la Iași. Concurs internațional cu premii
Codecamp Iași anunță o nouă eră în ingineria IT. Experți internaționali discută viitorul software
Camera de Comerț Româno-Britanică și-a inaugurat un birou regional în capitala Moldovei
Lemn stratificat pentru construcții: de ce contează costul întregului proiect
Poză de Saeed Khokhar pe Pexels.com Cand ai de construit ...
Rogobete vrea să ducă Institutul de Cardiologie lângă SRU
Primarul Mihai Chirica susţine că Institutul de Medicină Cardiovasc ...
Tânăr de 29 de ani, reținut după ce doi minori au ajuns la spital, în Miroslovești
Un accident rutier in care au fost implicati doi minori s-a incheiat c ...
Peste 1.200 joburi disponibile în județ
Iasul are 1.294 de locuri de muncă vacante si ocupă locul al cincile ...
Daniel Cazan preia conducerea companiei Citadin, după retragerea lui Marius Ionescu
* schimbarea vine in contextul retragerii actualului director general, ...
De la aromă la preț: ce trebuie să știi înainte să cumperi cafea
De la aromă la pret: ce trebuie să stii inainte să cumperi cafea ...
Agricultura ieșeană pierde teren pe piețele de desfacere! Avertismentul transmis la Prefectură
Patru institutii au venit la sedinta Colegiului Prefectural Iasi din 2 ...
Reguli mai puțin știute despre banii Asociației de Proprietari care pot schimba modul în care sunt gestionați
Administratorii de bloc trebuie să respecte reguli clare privind bani ...
Un inginer topograf vrea să-i ajute pe ieșeni să găsească oameni de încredere pentru copii
A plecat la muncă in străinătate, s-a intors acasă si a lansat o i ...
Ieșean arestat după ce s-a opus montării dispozitivului de monitorizare electronică
Un bărbat de 42 de ani din comuna Mogosesti a ajuns in arest preventi ...
Se lucrează și noaptea pe șantierul din Copou. Modernizarea liniei de tramvai avansează pe trei segmente
Modernizarea liniei de tramvai din Copou inaintează, iar pe mai multe ...
Copiii românilor reveniți din diaspora au nevoie de ajutor pentru a se reinventa în școlile din Iași
După ani petrecuti printre străini, copiii romanilor care se intorc ...
Cele mai frumoase pisici își dau întâlnire la Iași. Concurs internațional cu premii
* priviri enigmatice, blănuri spectaculoase si multă personalitate: ...
De ce renunță tot mai multe familii la mobila clasică de living
Amenajarea livingului a trecut printr-o schimbare vizibilă in ultimii ...
Ajutor pentru locuință în Serbia schimbă planurile tinerelor familii
Familiile din Serbia pot primi pană la 20.000 de euro de la stat pent ...
România a pierdut peste 113.000 de persoane într-un an. Seniorii sunt cu aproape 40% mai numeroși decât copiii
Romania continuă să imbătranească, iar diferenta dintre generatii ...
Trotinetele electrice din București intră într-o nouă etapă cu reguli care schimbă totul
Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat un nou regulamen ...
Codecamp Iași anunță o nouă eră în ingineria IT. Experți internaționali discută viitorul software
* Inteligenta artificială schimbă industria software, de la dezvolta ...
Camera de Comerț Româno-Britanică și-a inaugurat un birou regional în capitala Moldovei
Firmele din Iasi si din intreaga Regiune Nord-Est primesc o nouă poar ...
Anunț de începere proiect Cod apel: PRNE/603/PRNE_P6/OP4/RSO4.2/PRNE_A6
Anunt de incepere proiect Cod apel: PRNE/603/PRNE_P6/OP4/RSO4.2/PRNE_A ...