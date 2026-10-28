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Bancul Zilei

Bancul Zilei

Despre căsnicie

– Draga mea, dacă aș muri, te-ai recăsători?
– Nu știu, dragule.
– Dar ai locui cu el în casa noastră?
– Probabil.
– Și ar conduce mașina mea?
– Desigur.
– Și ar folosi crosele mele de golf?
– Nu, dragule. E stângaci.

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