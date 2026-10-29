* Sala Unirii găzduiește duminică, 1 noiembrie, cea de-a cincea ediție a Conferinței ARCA * Patru invitați din lumea culturii, afacerilor și spiritualității vor discuta despre valorile care dau sens vieții și despre responsabilitatea față de ceilalți

Scriitorul Horia-Roman Patapievici, antreprenorul Felix Pătrășcanu, părintele Vasile Ioana și Maica Sofronia se întâlnesc duminică, 1 noiembrie 2026, la Iași, într-o conferință despre succes, bani, credință și moștenirea pe care fiecare om o lasă în urmă. Evenimentul, intitulat „Bogăția care rămâne – Rostul liderului creștin”, începe la ora 16:00, la Sala Unirii (Cinema Victoria), și este organizat de Fundația ARCA Română.

Succesul, dincolo de bani și funcții

Ce înseamnă să ai succes într-o societate în care performanța este măsurată în venituri, proprietăți și poziții sociale constituie punctul de plecare al întâlnirii de la Iași. Conferința propune patru perspective asupra bogăției, de la experiența unui antreprenor care a construit una dintre cele mai mari companii românești de curierat, până la reflecțiile unui filosof și la învățăturile spirituale ale invitaților din mediul religios.

„Poți să faci ceva din talentul tău, numai și numai dacă faci pentru alții”, spune Horia-Roman Patapievici, scriitor, eseist și filosof, legând valoarea talentului de folosul adus celorlalți: Este o perspectivă care mută accentul de la recunoașterea individuală la responsabilitatea socială.

Pentru Felix Pătrășcanu, cofondatorul FAN Courier, succesul presupune și un proces continuu de perfecționare. „Nu voi ajunge niciodată perfect, dar tind spre perfecțiune și e foarte interesant drumul până acolo”, afirmă antreprenorul. Părintele Vasile Ioana, parohul Bisericii „Sfântul Nicolae Dintr-o Zi” din București, a oferit o definiție spirituală a reușitei: „Succesul este când te felicită Dumnezeu”.

Patru invitați și 700 de locuri la Sala Unirii

Alături de cei trei va participa Maica Sofronia Rădulescu, stareță și președinta Asociației Centrul de Formare și Consiliere „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Ea va deschide seria dialogurilor împreună cu Felix Pătrășcanu, într-o discuție despre bani, muncă și responsabilitate. Va urma intervenția părintelui Vasile Ioana, iar Horia-Roman Patapievici va vorbi despre rostul liderului creștin. Evenimentul este organizat de Fundația ARCA, în parteneriat cu Primăria Iași, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Maura ANGHEL