* elevi bătuți în clasă, profesori acuzați de agresiuni și copii amenințați cu arme albe * cazurile din 2022–2026 arată amploarea violenței școlare * la Iași, prevenția și consilierea psihologică devin priorități

Violența în școlile ieșene continuă să producă victime și anchete penale. Numai în 2026 au fost semnalate agresiuni între elevi, conflicte filmate de colegi și acuzații de violență împotriva copiilor. Incidentele din ultimii ani arată că siguranța școlară nu poate fi asigurată doar prin sancțiuni. Prevenirea bullyingului, consilierea psihologică și intervenția timpurie devin esențiale pentru protejarea elevilor și profesorilor.

Anul 2026, marcat de agresiuni în școlile ieșene

Cel mai recent caz a fost semnalat în octombrie 2026, la Școala Gimnazială din Săveni, comuna Gropnița. Un profesor de 56 de ani este acuzat că a pălmuit un elev de clasa a VII-a. Poliția a deschis dosar penal pentru purtare abuzivă, iar conducerea școlii a declanșat o anchetă internă. Profesorul neagă acuzația.

În septembrie, la Școala „Veronica Micle” din Iași, doi elevi au fost filmați în timp ce se loveau, se împingeau și se prindeau de gât. Mai mulți colegi au asistat la conflict, unii înregistrând imaginile cu telefoanele.

În mai, la Școala „Ionel Teodoreanu”, un elev de clasa a VIII-a a fost agresat de doi colegi și a ajuns la Spitalul „Sfânta Maria”. Polițiștii au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

În martie, un elev de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” a fost agresat pe holurile instituției de un tânăr de 20 de ani. Cazul s-a soldat cu dosar penal și ordin de protecție.

Tot în mai 2026, la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, o profesoară a reclamat că a fost agresată de o colegă. Incidentul a devenit public în octombrie, iar cercetarea disciplinară a fost clasată de școală. Acuzațiile sunt contestate.

Violența are un istoric îngrijorător

În martie 2025, o profesoară de chimie de la Colegiul Economic Administrativ a fost agresată de un elev în timpul orei. În decembrie 2024, un copil de 12 ani de la Colegiul Pedagogic a fost acuzat că și-a amenințat colegii cu un briceag.

În octombrie 2023, două eleve de la Școala „Vasile Conta” s-au bătut în apropierea instituției, incidentul fiind filmat. Iar o agresiune produsă în 2022, la Colegiul Economic Administrativ, a dus, în 2026, la stabilirea unor despăgubiri morale de 20.000 de euro printr-o hotărâre nedefinitivă.

Datele Poliției Iași indică 45 de infracțiuni sesizate în școli în ultimele patru luni din 2024 și 27 în aceeași perioadă din 2025. Faptele de lovire sau alte violențe au scăzut de la 26 la 14. Statisticile nu cuprind însă toate incidentele de intimidare și bullying.

Prevenția, soluția propusă la Iași

La Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului, programul „Cercul Siguranței” funcționează pentru al patrulea an consecutiv. Elevii beneficiază de consiliere psihologică, educație emoțională și activități de comunicare nonviolentă.

„Împreună, am acționat asupra cauzelor bullyingului și violenței în mediul școlar”, explică directoarea Petronela Petrea.

Pe 31 octombrie, de la ora 12:00, Aula Magna a UAIC găzduiește conferința „Creștem Aripi – Echipați pentru viitor”. Psihoterapeutul Diana Stănculeanu și antreprenorul în educație Alex Zamfir vor aborda relațiile de risc, limitele și responsabilitatea adolescenților.

Fondurile din bilete vor susține programul „Cercul Siguranței”. Scopul este prevenirea agresiunilor înainte ca acestea să ajungă în statisticile Poliției.

Dan DIMA