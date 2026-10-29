* o durere în apropierea urechii poate avea origine dentară, musculară, articulară sau neurologică * identificarea cauzei este uneori dificilă, iar tratamentele nepotrivite pot întârzia ameliorarea simptomelor * specialiștii din Iași și Chișinău își reunesc expertiza într-un proiect european de educație medicală dedicat acestor afecțiuni

Pacientul ajunge la stomatolog pentru o durere în zona maxilarelor, dar examinarea dinților nu explică simptomele. Disconfortul persistă, apar dureri în zona tâmplelor, dificultăți de masticație sau blocaje ale mandibulei. În asemenea situații, printre cauzele posibile se numără o disfuncție a articulației temporo-mandibulare, o problemă musculară sau o afecțiune neurologică. Diagnosticul necesită uneori investigații suplimentare și colaborarea mai multor specialități. Tocmai această complexitate se află în centrul unei inițiative medicale dezvoltate de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

O problemă medicală cu peste 30 de forme diferite

Durerea orofacială nu reprezintă o singură boală, ci un grup de manifestări care pot avea cauze foarte diferite. Unele sunt legate de afecțiuni dentare, altele de musculatura masticatorie, articulațiile mandibulei sau sistemul nervos.

Tulburările temporo-mandibulare reprezintă una dintre posibilele surse ale durerii orofaciale. Ele afectează articulațiile temporo-mandibulare și musculatura masticatorie și pot produce durere, dar și manifestări funcționale, precum limitarea mișcărilor sau blocajele mandibulei.

Potrivit Institutului Național de Cercetare Dentară și Craniofacială din Statele Unite, aceste tulburări reunesc peste 30 de afecțiuni. Estimările americane arată că aproximativ 5% dintre adulții din Statele Unite prezintă asemenea tulburări, proporția variind în funcție de populația studiată și de metoda de evaluare. Acestea sunt de aproximativ două ori mai frecvente la femei.

Manifestările tulburărilor temporo-mandibulare diferă de la un pacient la altul. Durerea poate apărea la mestecat, la deschiderea gurii sau chiar în repaus. Uneori este însoțită de rigiditate musculară, sensibilitate în apropierea urechii și limitarea mișcărilor mandibulei.

Un simplu zgomot articular, în absența durerii, nu indică obligatoriu o afecțiune. În schimb, blocarea mandibulei, dificultățile funcționale și durerile persistente justifică evaluarea medicală.

De ce o durere în zona maxilarelor poate duce la un diagnostic greșit

Dificultatea apare atunci când simptomele mai multor afecțiuni se suprapun. Durerea resimțită în zona dinților poate proveni din structuri musculare sau articulare, iar unele forme de durere facială au origine neurologică.

Nu există un test unic prin care să poată fi diagnosticate toate tulburările temporo-mandibulare sau identificate toate cauzele durerii orofaciale. Medicul trebuie să coreleze simptomele cu istoricul pacientului, examenul clinic și, atunci când este necesar, investigațiile imagistice.

O identificare incorectă a cauzei poate conduce la tratamente care nu rezolvă problema reală. De aceea, evaluarea interdisciplinară și alegerea unor intervenții adaptate diagnosticului sunt esențiale.

Această dificultate clinică reprezintă una dintre motivațiile proiectului CROSS-EduNOC, prin care universitățile de medicină din Iași și Chișinău urmăresc îmbunătățirea pregătirii studenților și medicilor în diagnosticul și managementul durerii orofaciale și al tulburărilor temporo-mandibulare.

„Durerea orofacială și tulburările temporo-mandibulare reprezintă o provocare pentru practica medicală, tocmai pentru că simptomele pot avea cauze diferite și necesită o abordare interdisciplinară. Prin acest proiect, punem accent pe pregătirea studenților și medicilor, pe utilizarea unor metode moderne de diagnostic și pe colaborarea dintre profesioniștii din România și Republica Moldova. Obiectivul nostru este ca această pregătire să se reflecte în calitatea actului medical și, în cele din urmă, în îngrijirea pacienților”, explică prof. univ. dr. Oana Țănculescu, coordonatorul științific al proiectului din partea UMF Iași.

O rețea educațională transfrontalieră pentru diagnostice mai precise

Proiectul „CROSS-border EDUcational Network for Orofacial pain and Craniomandibular disorders – CROSS-EduNOC”, cod ROMD00337, este coordonat de UMF „Grigore T. Popa” din Iași, în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău.

Finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova, în cadrul Priorității 2 – Dezvoltare Socială Transfrontalieră, Obiectivul specific 2.1, proiectul are o durată de 18 luni și un buget de 332.970,17 euro. Finanțarea nerambursabilă reprezintă 299.673,14 euro, respectiv 90% din valoarea totală.

UMF Iași gestionează 212.670,15 euro, cu o cofinanțare aferentă de 21.267,02 euro, iar universitatea din Chișinău beneficiază de 120.300,02 euro, din care 12.030,01 euro reprezintă cofinanțare proprie.

Inițiativa reunește și șapte organizații asociate: colegiile medicilor stomatologi din Iași, Vaslui, Botoșani și Galați, Asociația Stomatologilor din Republica Moldova, Centrul de instruire „Fala Dental” și Universitatea „Apollonia” din Iași.

Diagnosticul corect poate schimba parcursul pacientului

Pentru persoanele care suferă de dureri orofaciale, diferența o poate face identificarea exactă a afecțiunii. O tulburare musculară, o problemă a articulației temporo-mandibulare sau o durere neuropată sunt doar câteva exemple de afecțiuni care pot necesita conduite terapeutice distincte, chiar dacă manifestările inițiale par asemănătoare.

Prin schimbul de expertiză dintre cele două centre universitare, proiectul urmărește dezvoltarea unor competențe clinice care să permită recunoașterea și diferențierea acestor afecțiuni.

Beneficiile pentru pacienți sunt indirecte și vor depinde de aplicarea cunoștințelor dobândite de specialiști.

Maura ANGHEL