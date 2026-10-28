Impozitele ieșenilor cresc cu inflația, în 2027! Primăria promite taxe minime și bonificație de 10% pentru plata anticipată

Ieșenii vor plăti impozite mai mari pe locuințe, terenuri și mașini în 2027, chiar dacă Primăria Iași susține că nu majorează taxele locale și păstrează nivelurile minime permise de lege. Creșterea vine din indexarea obligatorie cu rata inflației de 7,3%, iar municipalitatea promite în continuare o reducere de 10% pentru cei care achită integral dările până la 31 martie.

Proiectul privind taxele și impozitele locale pentru anul viitor a fost lansat în dezbatere publică. Potrivit primarului Mihai Chirica, administrația locală a ales să mențină cotele de impozitare la niveluri reduse, în contextul dificultăților financiare cu care se confruntă populația.

„Nu majorăm taxele și impozitele locale și le vom păstra la nivelul minim permis de legea fiscală. Menținem și bonificația maximă de 10% pentru cei care plătesc anticipat”, a declarat edilul.

Cât va costa impozitul pentru un apartament cu două camere

Exemplul prezentat de municipalitate arată că proprietarii unui apartament de 45 de metri pătrați utili vor plăti mai mult în 2027. În funcție de zona fiscală, impozitul anual crește de la 297–337 de lei în 2026 la 318–362 de lei în 2027.

Astfel, majorarea este de aproximativ 21–25 de lei pe an pentru locuința luată ca exemplu. Primăria precizează că menține cota de impozitare de 0,08% pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice, minimul prevăzut de Codul Fiscal.

Pentru clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice, cota propusă este de 0,3%, iar pentru clădirile persoanelor juridice, de 1,1%. Municipalitatea menține și majorarea suplimentară de 50% pentru clădirile construite fără autorizație.

Unele taxe dispar, iar parcarea ocazională primește tarif fix

Proiectul prevede eliminarea taxei de 23 de lei pentru avizarea certificatului de urbanism și a taxei de 50 de lei pentru evaluarea periodică a administratorilor de imobile.

Totodată, tariful pentru parcarea ocazională în Zona 1 ar urma să fie înlocuit cu un tarif fix de 7 lei pe oră.

Ieșenii pot transmite propuneri și observații în cadrul dezbaterii publice, în termenul legal de 30 de zile lucrătoare de la publicarea proiectului.

Important: măsurile sunt încă în faza de proiect și trebuie aprobate de Consiliul Local pentru a se aplica în 2027. Carmen DEACONU