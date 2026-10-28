Tânăr de 29 de ani, reținut după ce doi minori au ajuns la spital, în Miroslovești

Un accident rutier în care au fost implicați doi minori s-a încheiat cu reținerea unui tânăr de 29 de ani. Acesta este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis și părăsirea locului accidentului, după ce ar fi lovit un ATV pe care se aflau doi adolescenți și și-ar fi continuat drumul.

Accidentul s-a produs luni, 26 octombrie 2026, în jurul orei 18:05, pe un drum sătesc din comuna Miroslovești. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, după ce incidentul s-a soldat cu victime.

Potrivit primelor verificări, un adolescent de 16 ani conducea un ATV, pe care se afla și un alt minor, în vârstă de 14 ani. Vehiculul ar fi fost acroșat de un autoturism, al cărui șofer nu ar fi oprit după producerea accidentului.

Cei doi minori au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Informațiile transmise de polițiști nu precizează gravitatea leziunilor suferite de aceștia.

Șoferul, identificat de polițiștii din Pașcani

În urma investigațiilor desfășurate de polițiștii Biroului Rutier Pașcani, a fost identificat conducătorul autoturismului, un tânăr de 29 de ani.

După administrarea probatoriului, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, la data de 27 octombrie, fiind cercetat pentru trei infracțiuni: vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și părăsirea locului accidentului.

Miercuri, 28 octombrie, tânărul urmează să fie prezentat instanței de judecată, cu propuneri legale.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Acuzațiile sunt în curs de investigare, iar vinovăția va fi stabilită potrivit legii. Andrei TURCU