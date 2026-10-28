Codecamp Iași anunță o nouă eră în ingineria IT. Experți internaționali discută viitorul software

* Inteligența artificială schimbă industria software, de la dezvoltarea aplicațiilor până la competențele cerute programatorilor * Codecamp Iași 2026 aduce experți internaționali pentru a analiza viitorul ingineriei IT și provocările companiilor românești

Inteligența artificială redefinește activitatea programatorilor și modelele de afaceri din industria IT. Aceste transformări se află în centrul conferinței Codecamp Iași 2026, programată joi, 29 octombrie, la Agora Center. Specialiști internaționali și români vor discuta despre automatizare, arhitectură software și competențele necesare într-un sector aflat în schimbare accelerată.

Inteligența artificială schimbă regulile în industria IT

Sistemele AI pot genera cod, identifica erori, automatiza testarea și contribui la proiectarea aplicațiilor. Evoluția modifică responsabilitățile programatorilor și obligă companiile să își regândească procesele de lucru.

Accentul se mută treptat de la scrierea codului către proiectarea sistemelor, verificarea soluțiilor generate automat și rezolvarea problemelor complexe. Pentru industria IT din Iași, transformarea poate influența recrutarea, pregătirea angajaților și competitivitatea pe piețele internaționale.

Experți internaționali discută la Iași viitorul ingineriei software

Printre invitați se află James Lewis, director tehnic la Thoughtworks, companie internațională de consultanță tehnologică. Lewis a contribuit la popularizarea arhitecturii bazate pe microservicii. El va susține o prezentare alături de Kevlin Henney, consultant britanic și editor al volumului „97 Things Every Programmer Should Know”.

Neal Ford, arhitect software american și fost Distinguished Engineer la Thoughtworks, este coautorul cărții „Fundamentals of Software Architecture”. La Iași, va explica modul în care agenții AI pot respecta principiile arhitecturii software.

Mark Richards, consultant și autor specializat în arhitectură software, va analiza erorile de proiectare a sistemelor informatice. J. B. Rainsberger, consultant canadian cunoscut pentru expertiza în testarea software, va aborda colaborarea în echipele de dezvoltare.

Tariq King, director executiv al Test IO, companie specializată în testarea aplicațiilor, va discuta despre verificarea și fiabilitatea produselor software dezvoltate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Din România, Tudor Datcu, Senior Manager la VOIS, va aborda responsabilitatea pentru integrarea codului generat de oameni sau de AI.

Companiile IT românești, în fața pierderii avantajelor competitive

Una dintre cele mai relevante teme pentru piața locală va fi prezentată de Andrei Postolache, consultant organizațional la Introspecials. Acesta va analiza modul în care inteligența artificială diminuează avantajele competitive ale companiilor IT românești.

Automatizarea reduce timpul necesar anumitor operațiuni și pune presiune asupra firmelor care concurează în principal prin costul serviciilor de programare.

În acest context, expertiza tehnică, dezvoltarea produselor proprii și serviciile cu valoare adăugată ridicată pot deveni decisive.

Ce competențe vor cere angajatorii?

Pe măsură ce sarcinile repetitive sunt automatizate, pot câștiga importanță arhitectura software, securitatea aplicațiilor, testarea, gândirea critică și capacitatea de a verifica rezultatele produse de AI.

Pentru programatori, provocarea nu mai este doar utilizarea noilor instrumente, ci înțelegerea și controlul sistemelor pe care le dezvoltă.

Dan DIMA