Copiii românilor reveniți din diaspora au nevoie de ajutor pentru a se reinventa în școlile din Iași

După ani petrecuți printre străini, copiii românilor care se întorc în țară se lovesc de o provocare uriașă: reintegrarea în școala românească. Limba, programa diferită și adaptarea la un alt mediu educațional pot transforma revenirea acasă într-un test dificil pentru elevi și familiile lor. În județul Iași, autoritățile încearcă să le ofere sprijin prin programe speciale de acomodare, într-o regiune în care întoarcerea românilor din străinătate poate deveni o șansă pentru comunitățile afectate de migrație și depopulare.

Pentru un copil care a învățat ani la rând într-o școală din altă țară, revenirea în România nu înseamnă automat că totul reintră în normal. Sistemul de învățământ poate fi diferit, vocabularul școlar în limba română poate necesita consolidare, iar materia parcursă în străinătate nu se suprapune întotdeauna peste programa românească. În plus, schimbarea colectivului și a mediului de viață poate face adaptarea și mai dificilă.

Doi ani în afara sistemului românesc, o provocare pentru reintegrare

În anul școlar 2025–2026, la Școala Gimnazială „Alecu Russo” din Iași a fost organizată o grupă de acomodare pentru elevii care nu fuseseră înscriși în sistemul de învățământ românesc în ultimii doi ani. Programul a urmărit să-i ajute să se familiarizeze cu limba, cultura și civilizația românească, pentru a putea face mai ușor tranziția către școala din România.

Cursurile au fost organizate două ore pe săptămână. Deși programul este unul limitat ca durată, el poate reprezenta un prim pas pentru copiii care trebuie să-și recapete încrederea, să-și consolideze competențele lingvistice și să se adapteze cerințelor școlare de aici.

Numărul copiilor incluși în această grupă nu este precizat în datele prezentate de Inspectoratul Școlar Județean Iași. Totuși, inițiativa scoate în evidență o problemă importantă: revenirea în țară a familiei nu garantează și o reintegrare școlară fără dificultăți pentru cei mici.

Proiect special pentru elevii întorși din străinătate

Miza este suficient de mare încât mai multe instituții ieșene să fi pus la punct un proiect dedicat acestei categorii de elevi. Inspectoratul Școlar Județean Iași, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” și Fundația Euroed derulează în 2026 proiectul REAL – „Adaptarea socio-lingvistică a elevilor români proveniți din străinătate”.

Inițiativa urmărește să identifice dificultățile cu care se confruntă copiii reveniți în țară și să dezvolte materiale didactice, instrumente de evaluare și recomandări pentru școli și familii. Printre rezultatele prevăzute se numără și un „Vademecum pentru remigranți”, menit să ofere repere utile în procesul de readaptare.

Poate deveni Iașul un loc în care familiile aleg să rămână?

În Moldova, iar în special în județele Iași și Suceava, revenirea românilor din diaspora se intersectează cu o altă realitate dură: depopularea provocată de migrația economică. Oferirea de servicii educaționale adaptate copiilor întorși poate contribui la reducerea dificultăților cu care se confruntă familiile și le poate face mai ușoară decizia de a se stabili din nou în țară.

Pentru acești copii, întoarcerea acasă nu ar trebui să însemne un nou obstacol, ci șansa unui nou început. Iar pentru școlile din Iași, provocarea este să transforme acomodarea dintr-o soluție punctuală într-un sprijin real pentru elevii care revin, după ani petrecuți departe, în sistemul educațional românesc. Carmen DEACONU