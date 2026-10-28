* priviri enigmatice, blănuri spectaculoase și multă personalitate: lumea felinelor de rasă are propriile reguli, campioni și competiții * în spatele fiecărui exemplar premiat se află ani de selecție, îngrijire și pregătire, iar verdictul juriului poate aduce crescătorilor recunoașterea internațională

Iașul devine, la sfârșitul acestei săptămâni, locul de întâlnire al crescătorilor și iubitorilor de pisici. Sâmbătă, 31 octombrie, și duminică, 1 noiembrie 2026, Atrium Palas găzduiește WCF International Cat Show, o expoziție-concurs în cadrul căreia feline din rase spectaculoase vor fi evaluate de arbitri internaționali. Evenimentul începe la ora 10:00, iar accesul publicului este gratuit.

De la impunătoarele Maine Coon, recunoscute pentru dimensiunile impresionante și blana bogată, până la exemplare din rase exotice, expoziția promite să atragă atât pasionații de feline, cât și familiile care doresc să descopere particularitățile acestor animale. Vizitatorii vor putea admira pisicile participante și vor avea ocazia să afle mai multe despre caracteristicile raselor, temperamentul și îngrijirea lor.

Dincolo de spectacolul oferit publicului, WCF International Cat Show este o competiție în care fiecare exemplar este analizat după criterii bine stabilite. Arbitrii urmăresc respectarea standardelor internaționale ale rasei, de la conformația corpului și forma capului până la culoarea ochilor, textura blănii și comportamentul animalului. Frumusețea nu este, așadar, singurul criteriu care contează în stabilirea clasamentelor.

Competiție pentru titluri și recunoaștere internațională

Pentru crescători, participarea la asemenea concursuri reprezintă o etapă importantă în evaluarea exemplarelor și obținerea unor titluri de campion. Pregătirea unei pisici pentru competiție presupune îngrijire atentă, controale veterinare, alimentație adecvată și obișnuirea animalului cu prezența oamenilor și cu atmosfera expozițiilor.

Concursurile organizate sub egida World Cat Federation (WCF) reunesc crescători care urmăresc recunoașterea calităților exemplarelor prezentate. În cadrul arbitrajelor, pisicile sunt comparate cu standardele raselor, iar cele mai bine evaluate pot avansa către etapele finale, unde sunt desemnați câștigătorii.

Iașul nu este la prima întâlnire cu o asemenea competiție. În octombrie 2025, o expoziție internațională organizată în oraș a reunit peste 200 de pisici din 21 de rase, provenite din opt țări. Evenimentul a adus în fața publicului atât exemplare tinere, aflate la începutul parcursului competițional, cât și feline care obținuseră deja premii și titluri.

Expozițiile de acest fel contribuie și la promovarea creșterii responsabile a animalelor de companie. Specialiștii și crescătorii pot oferi informații despre nevoile specifice fiecărei rase, despre importanța sănătății și despre responsabilitățile asumate de cei care decid să primească o pisică în familie.

Timp de două zile, Atrium Palas va deveni astfel un spațiu dedicat pasiunii pentru feline, unde eleganța naturală a animalelor se întâlnește cu exigențele unei competiții internaționale.

Clara DIMA