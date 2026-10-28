Ieșean arestat după ce s-a opus montării dispozitivului de monitorizare electronică

Un bărbat de 42 de ani din comuna Mogoșești a ajuns în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi amenințat-o în repetate rânduri pe concubina sa și s-ar fi opus montării dispozitivului de monitorizare electronică. Acesta este cercetat pentru violență în familie, amenințare și nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu.

Potrivit polițiștilor din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Ciurea, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore la data de 26 octombrie, iar pe 27 octombrie a fost prezentat instanței, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Din cercetările efectuate până în prezent, anchetatorii au stabilit că, în noaptea de 27 spre 28 mai, bărbatul, aflat sub influența alcoolului, și-ar fi amenințat concubina, în vârstă de 43 de ani.

Polițiștii au evaluat situația și au constatat existența unui risc iminent, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu.

Situația ar fi escaladat din nou pe 22 octombrie. Aflat, potrivit anchetei, sub influența alcoolului și la domiciliul din comuna Mogoșești, bărbatul și-ar fi amenințat din nou concubina cu acte de violență și i-ar fi adresat cuvinte și expresii jignitoare.

În urma unei noi evaluări, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu. Acesta prevedea ca bărbatul să păstreze o distanță de cel puțin 100 de metri față de femeie și față de cele două fiice ale acesteia.

Măsura includea și purtarea unui dispozitiv de monitorizare electronică. Potrivit polițiștilor, bărbatul s-ar fi opus montării acestuia.

După reținerea pentru 24 de ore, bărbatul a fost prezentat instanței la 27 octombrie. Judecătorul a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au petrecut faptele. Acuzațiile sunt prezumate până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Andrei TURCU