Agricultura ieșeană pierde teren pe piețele de desfacere! Avertismentul transmis la Prefectură

Patru instituții au venit la ședința Colegiului Prefectural Iași din 27 octombrie cu rapoarte despre educație, fonduri agricole, semințe și siguranță alimentară. În spatele cifrelor și al prezentărilor oficiale se văd însă și probleme concrete: piețe de desfacere pierdute, suprafețe de multiplicare în scădere și antreprenori care trebuie să înțeleagă regulile sanitare înainte să bage bani într-o rulotă alimentară.

Centrul Regional AFIR Nord-Est a prezentat implementarea Planului Strategic pentru Politica Agricolă Comună 2023-2027. Bugetul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală este de 5,68 miliarde de euro, dintre care 3,31 miliarde de euro sunt destinate intervențiilor agenției.

Semințele pierd piețe, iar suprafețele scad

La Iași au fost raportate cereri, contracte și plăți pentru pomicultură, zootehnie, procesare, instalarea tinerilor fermieri și dezvoltare locală. Dar între bugetele impresionante și rezultatele din teren rămâne întrebarea esențială: cât de repede ajung finanțările la cei care au nevoie de ele?

Inspectoratul pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Iași a semnalat reducerea suprafețelor de multiplicare, fenomen asociat pierderii unor piețe de desfacere din Ucraina și Federația Rusă.

Instituția se ocupă de controale în câmp și laborator, certificare și etichetare. Însă verificările de calitate nu rezolvă problema comercială: producătorii au nevoie și de piețe pe care să-și vândă marfa.

Food-truck-ul, afacere pe câțiva metri pătrați și risc pentru clienți

DSP Iași a avertizat că într-o rulotă de numai 6-8 metri pătrați trebuie organizate operațiuni care, într-un restaurant, se desfășoară în spații separate. Lipsa apei potabile, fluxurile tehnologice greșite și deficiențele structurale pot favoriza toxiinfecțiile alimentare.

Pentru a evita investițiile făcute înainte de verificarea cerințelor, DSP propune o procedură în două etape: aviz pentru proiect și certificarea conformității după amenajare. Autorităților locale li se recomandă să condiționeze amplasamentele de existența utilităților, să amenajeze zone dedicate evenimentelor și să informeze antreprenorii din timp.

O rulotă cumpărată nu înseamnă automat o afacere autorizată. Iar regulile sanitare ignorate înainte de investiție pot deveni o problemă costisitoare atât pentru comerciant, cât și pentru clienți. Carmen DEACONU