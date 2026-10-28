Daniel Cazan preia conducerea companiei Citadin, după retragerea lui Marius Ionescu

* schimbarea vine în contextul retragerii actualului director general, Marius Ionescu, care a depus cererea de pensionare pe caz de boală * potrivit informațiilor comunicate de municipalitate, dosarul acestuia a fost admis de comisia de specialitate

Citadin S.A., compania care se ocupă de lucrările de infrastructură rutieră din Iași, va avea un director general interimar începând de vineri, 30 octombrie 2026. Inginerul Daniel Cazan, actualul șef al Secției Mecanizare, va prelua atribuțiile de conducere după ce Marius Ionescu a solicitat ieșirea la pensie pe caz de boală, dosarul său fiind aprobat de comisia de specialitate.

Un nou șef, după peste 23 de ani în companie

Daniel Cazan lucrează în cadrul Citadin de mai bine de 23 de ani și este de profesie inginer. Până acum, acesta a ocupat funcția de șef al Secției Mecanizare, iar de la finalul lunii octombrie va asigura interimatul la conducerea societății.

Schimbarea vine în contextul retragerii actualului director general, Marius Ionescu, care a depus cererea de pensionare pe caz de boală. Potrivit informațiilor comunicate de municipalitate, dosarul acestuia a fost admis de comisia de specialitate.

Chirica îi mulțumește directorului care pleacă

Primarul Mihai Chirica a transmis un mesaj de apreciere la adresa lui Marius Ionescu, evocând activitatea desfășurată în perioadele dificile, de la deszăpezirile din timpul iernii până la campaniile de asfaltări din zilele caniculare.

„Înainte de toate vreau să-i mulțumesc sincer colegului nostru Marius Ionescu pentru toată activitatea sa la Citadin. Îi mulțumesc pentru sutele de nopți de activitate continuă, la temperaturi negative, atunci când orașul era înzăpezit, cât și pentru miile de ore petrecute pe vreme caniculară, în timpul campaniilor de asfaltări”, a declarat primarul.

Edilul a susținut că activitatea unor profesioniști precum Marius Ionescu a contribuit la funcționarea orașului în condiții normale și i-a urat acestuia însănătoșire grabnică, exprimându-și speranța că va reveni în activitate.

Reprezentanții municipalității transmit că activitatea Citadin se desfășoară în continuare în parametri normali. Daniel Cazan va prelua temporar conducerea societății, într-un moment în care lucrările de întreținere a infrastructurii și intervențiile operative rămân esențiale pentru funcționarea orașului. Carmen DEACONU