Rogobete vrea să ducă Institutul de Cardiologie lângă SRU

Primarul Mihai Chirica susţine că Institutul de Medicină Cardiovasculară ar putea fi construit în continuarea Spitalului Regional de Urgenţă (SRU) din Iaşi, pentru reducerea costurilor şi scurtarea termenelor de execuţie. Preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Alexe, respinge însă ideea şi avertizează că schimbarea amplasamentului ar întârzia proiectul cu cel puţin trei ani.

Mihai Chirica a explicat că ministrul Sănătăţii a analizat macheta SRU în timpul vizitei de sâmbătă şi a luat în calcul posibilitatea construirii institutului în apropierea viitorului spital regional.

Potrivit primarului, soluţia ar permite folosirea infrastructurii deja proiectate pentru SRU, inclusiv a reţelelor de apă, gaze naturale, energie electrică şi canalizare, precum şi a căilor de acces. „Costurile ar fi diminuate cu 25%, dacă se păstrează acelaşi profil de institut, dar dacă se corelează şi cu celelalte dotări pe care le are SRU pe partea de chirurgie cardiacă, probabil s-ar înjumătăţi”, a declarat Mihai Chirica.

Primarul consideră că apropierea celor două unităţi medicale ar facilita inclusiv accesul şi ar permite scurtarea perioadei de execuţie, în condiţiile în care infrastructura necesară Spitalului Regional de Urgenţă este deja prevăzută. Chirica a subliniat însă că decizia aparţine exclusiv Ministerului Sănătăţii, instituţie în subordinea căreia funcţionează Institutul de Boli Cardiovasculare.

Costel Alexe: „Schimbarea amplasamentului ar întârzia proiectul cu cel puţin trei ani”

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, contestă propunerea şi susţine că judeţul are deja un amplasament stabilit pentru Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară, în zona Uricani, la intersecţia cu Miroslava.

Potrivit acestuia, proiectul beneficiază de un parteneriat între Ministerul Sănătăţii, Institutul de Boli Cardiovasculare, Consiliul Judeţean şi administraţia locală din Miroslava, iar amplasamentul a fost validat în unanimitate de plenul CJ.

Alexe afirmă că proiectul are o cerere de finanţare şi este suficient de matur pentru a fi implementat, în timp ce schimbarea locaţiei ar impune reluarea unor etape administrative şi tehnice. „Orice discuţie de a muta sediul şi amplasamentul acestui institut este doar o perdea de fum, doar o declaraţie politică care va face ca acest demers, chiar dacă ar fi banii, să dureze minim trei ani”, a declarat Costel Alexe.

Acesta a invocat necesitatea elaborării unui plan urbanistic zonal, obţinerii certificatului de urbanism şi realizării studiilor şi documentaţiilor de fezabilitate, în cazul în care ar fi schimbată locaţia.

Alexe acuză Ministerul Sănătăţii că a blocat proiectul

Preşedintele CJ Iaşi susţine că proiectul Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară a fost eliminat de pe lista investiţiilor şi îi acuză pe foştii şi actualii responsabili din Ministerul Sănătăţii că au împiedicat realizarea acestuia. „Nu există astăzi argument nici tehnic, nici de amplasament, nici de timp, nici de valoare, care să demonstreze că IRMCv nu a fost tăiat subiectiv de pe listă, doar ca să nu se facă”, a afirmat Costel Alexe.

Acesta a criticat şi declaraţiile ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţinând că pacienţii din Moldova sunt cei care pierd în urma întârzierii investiţiei, în condiţiile în care bolnavii aşteaptă luni de zile pentru intervenţii cardiovasculare.

Disputa privind amplasamentul apare în contextul discuţiilor despre dezvoltarea infrastructurii medicale din Iaşi şi despre viitorul Institutului de Medicină Cardiovasculară, o investiţie considerată importantă pentru tratarea pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare din întreaga regiune

Ideea dezvoltării Institutului Inimii în complementaritate cu Spitalul Regional de Urgenţă nu este nouă. Încă din 2023, documentaţia care a fundamentat proiectul Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară prevedea reorganizarea serviciilor de cardiologie din Iaşi în contextul construirii SRU.

Institutul urma să preia cazurile cardiovasculare grave şi o mare parte dintre serviciile de specialitate care funcţionează în prezent la Spitalul „Sf. Spiridon”, Spitalul de Recuperare şi Spitalul de Copii, în timp ce SRU urma să asigure doar o parte din activitatea de cardiologie şi chirurgie vasculară.

Proiectul iniţial viza o unitate medicală cu 500 de paturi, care să reunească serviciile de cardiologie pentru adulţi şi copii, chirurgia cardiacă, cardiologia intervenţională, recuperarea cardiovasculară şi îngrijirea paliativă pentru pacienţii cu afecţiuni cardiace.

Scopul era atât extinderea capacităţii de tratare a bolnavilor, cât şi concentrarea serviciilor dispersate în mai multe spitale într-o singură unitate specializată.

Necesitatea investiţiei era justificată şi prin adresabilitatea regională a actualului Institut de Boli Cardiovasculare. Potrivit analizei care a stat la baza proiectului, aproximativ două treimi dintre pacienţii unităţii existente proveneau din afara judeţului Iaşi, iar dimensionarea noului institut lua în calcul nevoile medicale ale populaţiei din Moldova şi posibilitatea creşterii adresabilităţii din Republica Moldova.

Proiectul nu a obţinut finanţare prin PNRR în urma selecţiei din ianuarie 2023, fiind plasat pe lista de rezervă. În acest context, propunerea actuală a primarului Mihai Chirica aduce în discuţie nu doar complementaritatea medicală dintre cele două spitale, prevăzută încă din faza de fundamentare a institutului, ci şi posibilitatea amplasării lor în aceeaşi zonă, pentru folosirea infrastructurii comune şi reducerea costurilor de investiţie.

Laura RADU