Hainele viitorului, la TUIASI

Haine care pot monitoriza starea de sănătate, materiale care reacţionează la schimbările de temperatură sau ţesături cu proprietăţi de protecţie avansate. Ceea ce părea, până nu demult, desprins din filmele SF prinde astăzi contur în laboratoarele de cercetare din întreaga lume. La Iaşi, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” (TUIASI) investeşte în infrastructura necesară dezvoltării unor astfel de tehnologii, prin Centrul de Cercetare şi Inovare SMART-Tex-IS al Facultăţii de Design Industrial şi Managementul Afacerilor (DIMA).

În acest context, la TUIASI a avut loc workshopul „Inovarea în domeniul textilelor inteligente”, avându-l ca invitat pe academicianul Seeram Ramakrishna, profesor la Universitatea Tsinghua din China şi unul dintre cei mai cunoscuţi cercetători la nivel mondial în domeniul nanofibrelor.

Întâlnirea a reunit reprezentanţi ai mediului de afaceri, profesori, cercetători, doctoranzi şi studenţi, într-o discuţie despre viitorul materialelor textile şi, mai ales, despre drumul pe care trebuie să îl parcurgă o descoperire ştiinţifică pentru a deveni un produs folosit în viaţa de zi cu zi.

La TUIASI se pregăteşte infrastructura pentru textilele viitorului

Workshopul organizat în cadrul proiectului „Centrul pentru cercetare - inovare în domeniul textilelor şi al industriei modei - SMART-Tex-IS”, a avut loc într-un moment important pentru Facultatea DIMA, care dezvoltă o infrastructură modernă de cercetare, cu accent pe textile inteligente, digitalizare şi sustenabilitate.

Proiectul reprezintă o investiţie de peste 46 de milioane de lei, finanţată prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, şi prevede amenajarea a patru laboratoare de cercetare, echipate pentru dezvoltarea, analiza şi testarea materialelor şi produselor textile avansate.

Aici vor putea fi create şi testate materiale care depăşesc funcţiile obişnuite ale textilelor, de la cele care integrează senzori şi componente electronice flexibile până la dispozitive purtabile şi soluţii sustenabile, cu aplicaţii în domenii diverse.

Miza investiţiei depăşeşte însă dotarea laboratoarelor cu echipamente performante. SMART-Tex-IS îşi propune să creeze un cadru de colaborare între cercetători şi companii, în care ideile inovatoare să poată fi dezvoltate, testate şi transformate în produse cu aplicabilitate practică.

Textile inteligente: de la cercetare la aplicaţii practice

Profesorul Seeram Ramakrishna este recunoscut internaţional pentru contribuţiile sale la dezvoltarea nanofibrelor şi a tehnologiei de electrofilare.

În cadrul workshopului, acesta a prezentat direcţiile actuale de inovare în domeniul textilelor inteligente, materiale care nu se limitează la a acoperi sau proteja corpul, ci pot îndeplini funcţii suplimentare, precum detectarea unor modificări din mediul înconjurător sau adaptarea la anumite condiţii de utilizare.

Dincolo de posibilităţile oferite de noile tehnologii, discuţiile au vizat şi provocările transferului rezultatelor din laborator către industrie.

Participanţii au abordat atât rolul parteneriatelor dintre universităţi şi companii, cât şi necesitatea dezvoltării unor produse care să răspundă cerinţelor reale ale pieţei. „Vizita profesorului Seeram Ramakrishna la Iaşi este un moment de referinţă pentru Centrul SMART-Tex-IS şi pentru întreaga noastră comunitate academică. Este o ocazie deosebită pentru studenţii, doctoranzii şi cercetătorii noştri de a dialoga direct cu unul dintre pionierii mondiali ai nanofibrelor şi ai electrofilării. Ne dorim să construim, împreună cu domnia sa şi cu iWearables Center de la Universitatea Tsinghua, o colaborare pe termen lung. Astfel, putem consolida rolul centrului SMART-Tex-IS şi al TUIASI ca punţi între cercetare şi industrie”, a declarat conf. dr. ing. Stelian Maier, manager de proiect al Centrului de Cercetare şi Inovare SMART-Tex-IS. Laura RADU