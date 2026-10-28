„Flori de Toamnă”, la Botanică: 486 de taxoni de crizanteme, ardei iuți spectaculoși și bonsai de până la 57 de ani

Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași își deschide porțile pentru cea de-a 50-a ediție a expoziției „Flori de Toamnă”, un eveniment jubiliar care aduce în prim-plan mii de plante, fructe și semințe, soiuri horticole rare și colecții spectaculoase. Expoziția poate fi vizitată începând de vineri, 30 octombrie 2026, de la ora 11:00, iar publicul va avea la dispoziție aproape o lună pentru a descoperi colecțiile pregătite de specialiștii grădinii.

Sub genericul „Valori naturale unice – tradiție și continuitate”, ediția din acest an aduce în fața vizitatorilor crizanteme și tufănele, ardei iuți decorativi, dovleci de forme și dimensiuni diferite, varză ornamentală, bonsai maturi și aranjamente realizate din fructe și semințe. Deschiderea va fi marcată și de un moment artistic susținut de Corala Universitas, dirijată de Iulian Cucoș, alături de invitați.

486 de taxoni de crizanteme și spirale spectaculoase

Vedetele expoziției sunt crizantemele, prezentate într-o colecție care reunește 486 de taxoni. Vizitatorii vor putea admira soiuri românești și internaționale, de la exemplare cultivate pentru flori tăiate până la tufănele și dumitrițe.

Colecția include 230 de varietăți horticole de Chrysanthemum grandiflorum, cultivate în sere și solarii, precum și 225 de varietăți de Chrysanthemum indicum, cunoscute popular drept tufănele sau dumitrițe. Lor li se adaugă 31 de specii anuale și perene provenite din flora spontană de pe mai multe continente, cu valoare alimentară, medicinală sau ornamentală.

Aranjamentele sunt realizate prin tehnici speciale de cultură. Pe lângă exemplarele modelate în formă de pom, cascadă sau piramidă, ediția din acest an va include și spirale de crizanteme, care pun în evidență posibilitățile decorative ale acestor plante.

Ardei iuți în zeci de forme și culori, inclusiv soiuri Carolina Reaper

O altă atracție este colecția de ardei iuți decorativi, care cuprinde 244 de taxoni: trei specii sălbatice, 235 de cultivaruri și șase hibrizi, aparținând celor cinci specii de Capsicum cultivate.

Pentru prima dată, expoziția va prezenta cultivaruri și hibrizi din toate cele cinci specii cultivate la nivel mondial. Printre varietățile anunțate se numără Carolina Reaper Yellow, Carolina Reaper Orange, Carolina Reaper Purple, Carolina Reaper Chocolate și Carolina Reaper Peach, dar și Aji Charapita Red, Naga Morich White, Thai Chili și mai multe varietăți de Rocoto.

Pe lângă importanța alimentară și științifică, plantele impresionează prin formele și culorile fructelor, fiind folosite și în amenajări decorative.

Expoziția include și 24 de specii și soiuri ale genului Solanum, unele cu valoare medicinală, altele cu importanță economică sau cu proprietăți toxice. Printre noutăți se află Solanum acerifolium, specie originară din Mexic și America de Sud, care conține alcaloizi ce pot fi toxici pentru mamifere dacă sunt ingerați.

260 de eșantioane de dovleci și plante înrudite

Nici colecția de cucurbitacee nu va trece neobservată. Vor fi expuse 260 de eșantioane din familia Cucurbitaceae, provenite din genuri precum Cucurbita, Cucumis, Citrullus, Lagenaria, Luffa, Momordica, Trichosanthes, Benincasa, Diplocyclos și Melothria.

În spațiile exterioare vor putea fi admirate și plante din familia verzei, reunite într-o colecție de 155 de taxoni, dintre care șase sunt spontani și 149 cultivați.

O noutate a ediției o reprezintă cei 31 de hibrizi noi de varză ornamentală, din seriile Bright and Early, Black Leaf, Corgy, Elegance și Empire.

Bonsai de până la 57 de ani, readuși în atenția publicului

După mai mulți ani, expoziția readuce în prim-plan și colecția de bonsai organizată în complexul de sere începând din 1978–1979.

În prezent, colecția cuprinde 230 de exemplare de conifere și foioase, obținute prin colectarea materialului biologic din habitate naturale, înmulțire din semințe și fructe sau prin butășire. La această ediție vor fi prezentate aproximativ 30 de exemplare, cu vârste cuprinse între 18 și 57 de ani.

„Doamna Toamnă”, o apariție devenită tradiție

Printre atracțiile expoziției se vor număra și forme topiare reprezentând animale, realizate din răchită, fructe și semințe. În centrul atenției se va afla din nou „Doamna Toamnă”, personaj antropomorf îmbrăcat în fructe și inflorescențe uscate, prezent pentru al optulea an consecutiv.

Aranjamentele fac parte dintr-o zonă a expoziției dedicată creativității personalului Grădinii Botanice și modului în care materialele naturale pot fi transformate în compoziții decorative.

Sub genericul „Roadele vieții”, vizitatorii vor putea descoperi și eșantioane de fructe și semințe provenite din colecțiile grădinii. Acestea ilustrează atât rolul biologic al semințelor, cât și simbolistica lor: naștere, creștere, transformare și continuitate.

Cât costă biletele și până când poate fi vizitată expoziția

Expoziția „Flori de Toamnă 2026” va putea fi vizitată în perioada 30 octombrie – 22 noiembrie, zilnic, între orele 09:00 și 17:00. În ziua deschiderii, evenimentul începe la ora 11:00.

Tarifele de acces sunt: 25 de lei – bilet individual; 20 de lei – pentru elevi, studenți și pensionari, precum și pentru grupuri de minimum 10 persoane; 15 lei – pentru grupuri de elevi, inclusiv însoțitori, profesori și părinți, precum și pentru grupuri de studenți și pensionari.

Fotografiatul este liber.

La ediția jubiliară, Grădina Botanică din Iași propune nu doar o expoziție de sezon, ci și o incursiune în colecții construite și îngrijite de generații de botaniști și grădinari. Crizantemele, ardeii decorativi, dovlecii, bonsaii și aranjamentele din materiale naturale transformă vizita într-o întâlnire cu diversitatea plantelor și cu tradiția unuia dintre evenimentele emblematice ale toamnei ieșene.

Carmen DEACONU