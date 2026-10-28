* două comune din județul Iași pregătesc demolarea unor clădiri școlare și construirea altora noi * investițiile sunt estimate la 13,47 milioane de lei, fără TVA

Școlile vechi din Lespezi și Iazu Nou, comuna Șipote, urmează să fie înlocuite cu imobile noi. Primăriile au lansat licitații pentru lucrări de aproape 13,5 milioane de lei. Proiectele promit condiții moderne de învățare, dar ridică și o problemă pentru comunități: unde vor învăța copiii în perioada șantierelor și câți elevi vor beneficia efectiv de investiții?

La Lespezi, o școală nouă va costa 8,7 milioane de lei

Primăria comunei Lespezi a lansat licitația pentru demolarea corpurilor C1 și C10 ale Școlii Profesionale și construirea unui imobil nou. Valoarea estimată a contractului este de 8.724.863 de lei, fără TVA. Documentația prevede demolarea clădirilor care nu mai corespund cerințelor de funcționare și siguranță. Noua școală va avea un singur nivel, o suprafață construită de 912 metri pătrați și o suprafață utilă de aproximativ 780 de metri pătrați. Din bugetul estimat, peste 7 milioane de lei sunt destinate construcției propriu-zise, aproximativ 277.000 de lei demolărilor și aproape 350.000 de lei realizării utilităților. Alte 487.000 de lei sunt prevăzute pentru echipamente care necesită montaj.

Investiția este inclusă în Programul Național de Investiții „Școli sigure și sănătoase”, derulat prin Ministerul Dezvoltării. Durata contractului este de 12 luni.

La Iazu Nou, demolare și reconstrucție pentru 4,74 milioane de lei

Un proiect asemănător este pregătit în comuna Șipote, unde Școala Gimnazială Iazu Nou urmează să fie demolată și reconstruită.

Contractul, estimat la 4.744.500 de lei, fără TVA, include proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor. Noua clădire va avea o suprafață de aproximativ 534 de metri pătrați. Proiectul este amplasat pe un teren de 8.228 de metri pătrați, cu 850 de metri pătrați destinați aleilor și parcării și peste 6.600 de metri pătrați de spațiu verde.

Din suma scoasă la licitație, 3,65 milioane de lei reprezintă lucrările de construire, 250.000 de lei demolarea, iar 450.000 de lei elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. Contractul are o durată prevăzută de 12 luni.

Milioane pentru clădiri noi. Elevii au nevoie și de soluții temporare

Cele două investiții însumează 13.469.363 de lei, fără TVA. Numai demolările sunt estimate la peste 527.000 de lei.

Dincolo de sumele alocate, rămâne problema organizării cursurilor pe durata lucrărilor. În cazul comunei Șipote, un proiect de hotărâre din august 2026 vizează relocarea elevilor Școlii Gimnaziale Iazu Nou și a copiilor de la grădinița din localitate în alte unități sau spații ale comunei.

Ambele administrații justifică proiectele prin necesitatea asigurării unor spații educaționale sigure și adaptate standardelor actuale. Pentru familiile din Lespezi și Iazu Nou, miza nu se reduce la valoarea investițiilor. Contează cât vor dura efectiv șantierele, unde vor merge copiii la cursuri și dacă noile școli vor fi pregătite să răspundă nevoilor comunităților în următoarele decenii.

Dan DIMA