„Anatomia unei femei”, la Iași. Spectacol inedit pentru doar 10 oameni

* o poveste despre fragilitate, memorie și curajul de a fi tu însuți prinde viață într-un atelier de ceramică * cinci reprezentații sunt programate în cadrul FNST Iași 2026

La Iași, teatrul iese din sala de spectacole și intră într-un atelier de ceramică, unde actorii și spectatorii împart același spațiu, aceleași emoții și aceeași poveste. „Anatomia unei femei”, producție semnată de Vasilica Bălăiță și regizată de Carolina Pizarro, va avea premiera vineri, 30 octombrie 2026, la ora 19:00, în cadrul Festivalului Național al Școlilor de Teatru (FNST). Particularitatea spectacolului este numărul extrem de mic de participanți: doar zece persoane la fiecare reprezentație.

O femeie, o poveste și zece martori

„Anatomia unei femei” este un spectacol despre identitate, vulnerabilitate, frica de imperfecțiune și acceptarea de sine. Povestea pornește din experiențe autobiografice, transformate în ficțiune printr-un proces artistic care a durat doi ani.

Nu există o scenă convențională și nici distanța obișnuită dintre actori și public. Spectatorii se află la câțiva pași de interpreți, printre obiecte din ceramică, instalații și instrumente muzicale. Fiecare își alege locul și perspectiva, devenind parte a unei experiențe care se construiește prin gesturi, sunete și apropiere umană.

„A ne întâlni prin teatru, renunțând la convenții, devine, ca orice întâlnire autentică, un mod de a ne reîntâlni cu noi înșine și cu celălalt”, explică Vasilica Bălăiță.

Doi ani de cercetare pentru 50 de minute de teatru

Proiectul s-a născut în 2024, dintr-un program Erasmus dedicat studenților, și a fost dezvoltat împreună cu Carolina Pizarro, artistă din Danemarca formată în tradiția celebrului Odin Teatret, fondat de Eugenio Barba.

În 2025, la FNST, publicul a văzut o primă variantă de numai 15 minute. Acum, creația a ajuns la 50 de minute, după numeroase exerciții de improvizație, cercetare corporală și experimente scenice.

Spectacolul propune o formă de teatru în care emoțiile sunt transmise nu doar prin cuvinte, ci și prin mișcare, muzică și tăcere. Miza este recuperarea unei experiențe umane autentice într-o societate dominată de grabă, performanță și relații tot mai fragile.

Opera din Iași și UNAGE, într-o formulă artistică neobișnuită

Distribuția le reunește pe Vasilica Bălăiță, Ramona Biciușcă, Andreea Nechita și Diana Bucur, soprană a Operei Naționale Române Iași.

Muzica este interpretată live de Sebastian Vîrtosu, la violoncel, Matei Bantaș și Carla Botez, la chitară, și Maria Tănase, la percuție. Mihaela Tăcuțanu susține momentele de acrobație, iar instalația artistică aparține Oanei Nae. Light designul este semnat de Ileana Garcia, cu Beatrice Roman și Andi Andriucă în asistența de regie.

Producția aduce împreună artiști consacrați, profesori și studenți, transformând atelierul Ramonei Biciușcă de la Galeriile Lăpușneanu într-un spațiu de experiment artistic.

Premiera are loc vineri, 30 octombrie, ora 19:00, iar următoarele reprezentații sunt programate pe 31 octombrie și 1 noiembrie, la orele 16:00 și 19:00. În total, doar 50 de persoane vor putea urmări cele cinci reprezentații.

Maura ANGHEL