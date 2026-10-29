Accident cu patru vehicule, la Podu Iloaiei! Două persoane au ajuns la spital

Accident rutier cu patru vehicule implicate în orașul Podu Iloaiei, județul Iași! Două autoturisme și două autoutilitare au fost implicate în eveniment, iar două dintre cele șase persoane aflate în vehicule au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

Alarma a mobilizat importante forțe de intervenție din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, dar și un echipaj de prim ajutor calificat de la Punctul de Lucru Podu Iloaiei.

La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă, un echipaj de prim ajutor calificat și o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple.

Două persoane, transportate la spital

În urma accidentului, două dintre cele șase persoane implicate au fost evaluate și asistate medical la fața locului, după care au fost transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Potrivit informațiilor transmise de pompieri, nicio persoană nu a rămas încarcerată în urma impactului.

Salvatorii au asigurat și măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor, pentru eliminarea riscurilor suplimentare la locul accidentului.

Cauzele producerii evenimentului rutier nu au fost precizate în informarea transmisă de pompieri. Andrei TURCU