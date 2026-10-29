O boală ascunsă de piele afectează inimile a circa jumătate de milion de români

* psoriazisul poate provoca probleme articulare și cardiovasculare, dincolo de leziunile vizibile ale pielii * medicii atrag atenția asupra diagnosticului precoce și a tratamentului, inclusiv pentru pacienții din Iași

Pete roșii, piele descuamată, mâncărimi și inflamații. Sunt manifestările vizibile ale psoriazisului, o boală care poate ascunde probleme mult mai grave, inclusiv la nivelul inimii și articulațiilor. La Iași, ca în întreaga țară, pacienții sunt îndemnați să nu ignore simptomele și să solicite evaluare dermatologică. Avertismentul vine de Ziua Mondială a Psoriazisului, marcată pe 29 octombrie, când Societatea Română de Dermatologie (SRD) anunță că aproximativ 400.000 de români trăiesc cu această afecțiune

O boală de piele care crește riscul cardiovascular

Psoriazisul este o afecțiune inflamatorie cronică, iar inflamația nu se limitează la suprafața pielii. Formele moderate și severe sunt asociate cu un risc cardiovascular crescut, în special în prezența hipertensiunii, diabetului, obezității sau colesterolului ridicat.

Pentru pacienții din Iași, acest lucru înseamnă că monitorizarea bolii nu ar trebui să se oprească la consultația dermatologică. Evaluarea tensiunii arteriale, a glicemiei și a profilului lipidic poate identifica factori de risc care necesită tratament.

O altă complicație importantă este artrita psoriazică. Durerile articulare, umflarea degetelor și rigiditatea de dimineață pot indica afectarea articulațiilor. În absența tratamentului, inflamația poate provoca deteriorări permanente și limitarea mobilității.

Doar 16.451 de pacienți înregistrați, din 400.000 estimați

Cifrele prezentate de SRD arată o diferență uriașă între populația estimată cu psoriazis și pacienții aflați în registrul național. În 2023 erau înregistrați 13.103 pacienți, în 2024 numărul a ajuns la 14.685, iar în 2025 la 16.451.

În doi ani, creșterea a fost de peste 25%, fără ca aceasta să însemne neapărat o răspândire mai rapidă a bolii. Poate reflecta și o identificare sau o raportare mai bună a cazurilor.

„Progresele terapeutice din ultimii ani oferă posibilități importante de control al psoriazisului”, a declarat Alin Codruț Nicolescu, președintele Societății Române de Dermatologie, subliniind importanța accesului la diagnostic și a monitorizării continue.

Unde pot fi tratați pacienții din Iași

La Iași, evaluarea și tratamentul psoriazisului sunt disponibile în structurile de dermatovenerologie ale Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” și Spitalului Clinic CF. Ambulatoriul de specialitate de la „Sf. Spiridon” asigură consultații dermatologice, iar pacienții cu manifestări articulare sau afecțiuni asociate pot necesita și evaluare reumatologică, respectiv cardiologică.

Tratamentul depinde de gravitatea bolii. Pentru formele ușoare pot fi suficiente preparatele aplicate local, în timp ce cazurile moderate și severe pot necesita terapii sistemice sau biologice. Acestea pot reduce semnificativ inflamația și manifestările cutanate, dar necesită supraveghere medicală.

Medicii avertizează și asupra impactului psihologic. Psoriazisul nu este contagios, însă aspectul pielii îi determină pe unii pacienți să evite contactele sociale, activitățile publice sau relațiile apropiate. Anxietatea și depresia pot agrava povara bolii.

Problema este cu atât mai importantă pentru tineri. Potrivit International Federation of Psoriasis Associations, aproape o treime dintre adulții cu psoriazis au dezvoltat boala înainte de 18 ani.

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